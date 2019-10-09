Цырдя: Усатый приехал в Москву в багажнике и в парандже

2) А покажите билет на самолет/поезд Кишинев-Москва? Почему через Румынию приехали? Там безопасней, да?

3) А предъявите печать в паспорте, что вы прошли российский пограничный контроль? Или вы ехали на автомобиле через Минск, где нет паспортного контроля, так как РФ и Беларусь – союзные государства? Кстати, так поступают большинство уголовников и правонарушителей, которых ищут российские власти!.

4) А вы точно находились в салоне машины при пересечении белорусско-российской границы? Ведь маленький риск был, что «упакуют»! Просто очевидцы говорят, что видели в зоне Рублевки, как некое существо в парандже, напоминающее издали тюленя, вытаскивали из багажника Жигулей…

5) А почему вы не сделали лайв в Фейсбуке с Красной Площади, а лишь короткое видео, выложив его только по возвращении в Молдову? Неужели боялись, что бывшие товарищи с Лубянки «повяжут» …?

6) А почему вы на видео так волнуетесь, облизываетесь, постоянно оглядываетесь по сторонам?

7) А где ваши друзья, охрана, девочки? Почему не сделали фото с Жириновским, Собяниным или хотя бы с Карамалаком? Неужели потому, что вы в Москве давно нерукопожатны?

8) А почему вы не были дома, на Рублевке? Хотя понимаю – там были обыски, слежка…

9) Кстати, сколько тысяч евро стоил перелёт на чартере из Вильнюса в Кишинёв 8-го утром? Или спросить Циповича?

Выводы следующие:

1) 6 октября в 22.00 Усатый на машине приехал в Румынию, оттуда вылетел в Вильнюс, а ночью 7 октября – в Минск. 15 минут простоял на Красной Площади и тут же смотался в Литву. Оттуда – чартером вернулся в Кишинев 8 октября. В Румынии он получил добро и прикрытие от своих кураторов.

2) Усатый потратил 40 часов на дорогу, чтобы снять 15-минутный ролик. Зачем, если тебя в РФ и так все любят и поддерживают? Да потому что есть реальные проблемы и надо бросить пыль в глаза электорату!

3) Поездка в Москву была секретной, что доказывает его дикий страх перед арестом и отсутствие поддержки в России.

P.S. Если Керенский сбежал из Петербурга в платье, то ты, Ренато, приехал в Москву в парандже. Пока неизвестно, в чьем багажнике ты пересек границу, но обещаю, что выясним.

И таки да – я предлагал прийти в Москву с тобой, а не на тебе! Ибо знаю, что на себе ты позволяешь ездить только Плахотнюку…