Цырдя – Усатому: Рано или поздно ты сбежишь, как и Плахотнюк, но тебя все равно найдут

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Ну что, Ренато Георгиевич, как настроение? Надеюсь, ты смотрел репортаж РБК, Спутник, Россия 24? Это солидные СМИ. Они просто так не вещают.

Ты, как и Плахотнюк, говоришь, что это ложь, грязь российских СМИ, заказ «кураторов Додона». Но ведь раньше они тебя пиарили, а не нас! Значит, это ответка от твоих кураторов, Ренато!

И в чем грязь?

Давай по существу разберем репортаж Россия 24. Там же чистые факты.

1. Там показано видео, как Плахотнюк лично поздравляет тебя с днем рождения. Видишь, какая честь «борцу с Плахотнюком»? Меня он не поздравлял. А знаешь почему? Потому что я ему не служил.

2. Россия 24 утверждает, что ты перессорился с Плахотнюком из-за Универсалбанка. Ты думаешь, кураторы Россия 24 не знают нюансов?

3. Там есть видео обысков в твоем доме в Москве. Ну, слава Богу, ты и сам признался в этом на днях, хотя ранее отрицал.

4. Тебя подозревают в участии в наркотрафике вместе с Плахотнюком. Наверное, не без оснований, не так ли? Или ты считаешь, что в ФСБ идиоты сидят?

5. Там выдана аудиозапись, где ты предупреждаешь людей Плахотнюка, что против них готовятся аресты в рамках дела «Пиринейский излом», о поставках героина из Испании. ФСБ несколько лет работала над спецоперацией, собирали доказательства. А ты взял и слил все Плахотнюку, чтобы выслужиться! Цель репортажа, чтобы ты понял – они знают, что ты крыса!

6. Тебя обвиняют в том, что ты смотрящий в Молдове от Плахотнюка. Ранее появилась запись, как ты просишь Плахотнюка разрешить вернуться и мочить Додона. И таких записей много…

7. Стоит ли тебе напоминать про недавнюю статью в РБК, где четко указано, что ты мог участвовать в коррупционных схемах с РЖД? Или это не так?

8. 17 октября Армен Гаспарян (Спутник) заявил: «Многие румынские политики, которые не скрывают своего желания сделать унирю номер два, оказались ориентированы на Ренато Усатого». Он же говорит, что ты хочешь стать Плахотнюком № 2. Ты думаешь, это сказано просто так?\

Выводы следующие:

1. Ты предал и друзей… и кураторов. Тебя сливают. Ты политический труп.

2. Ты невыездной в России и нерукопожатен, как и твои друзья Шор и Плахотнюк.

3. Рано или поздно ты сбежишь, как и Плахотнюк. Но тебя все равно найдут…