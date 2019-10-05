Цырдя – Усатому: А давай вместе полетим в Россию, на Красную площадь посмотрим?

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вчера мне сообщили, что господин Усатый назвал меня послом. Я даже сконфузился! Неужели завязал курить кизяк, человеком хочет стать?

Проверил. Ан, нет. Оказывается, он назвал меня не послом, а ослом.

Целую прессуху созвал. И так 5 лет. На словах борется с Плахотнюком, на деле мочит ПСРМ!

Вот бы Плахотнюка хоть раз назвал индюком, конем, ослом! Или слабо? Или генпрокурор не поймет?

Насчет осла, так он поумнее тебя будет, Ренато Георгиевич.

Вы не прошли в парламент в 2014, не стали президентом в 2016, не прошли в парламент и в 2019. Сдали город Плахотнюку в 2018. Не уверен, что станете мэром в 2019. Вас ищет российская прокуратура. У вас уголовные дела и в Молдове.

Ну и кто после этого осел?

Но вы поймите меня правильно. Я вас с ослом сравнить не могу. Ибо Христос вошел в Иерусалим на осле. А на тебе, Ренато, вошел в парламент только Плахотнюк. Он как оседлал тебя в 2010, так и едет на тебе по сей день.

Могу сравнить тебя только с тюленем. Он тоже имеет 300 кг живого веса, выступает в цирке, пресмыкается перед дрессировщиком и вечно шумит. А рыбку дашь – заткнется.

P.S. Ренат, ты говоришь что тебя с выборов снимут. Под жертву косишь, рейтинг, видимо, падает. А давай поспорим, что не снимут? Что, слабо? На что хочешь!