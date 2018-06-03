Цырдя: Унионист Билецкий грозит расправой всем, кто выступает против унири

Депутат от Партии социалистов продемонстрировал интервью Билецкого в газете, которым тот похвастался на своей странице в соцсети.

Так, заголовок этого материала представляет собой цитату самого униониста. Так, Билецкий прямо говорит о том, что в “Великой Румынии” противники унири будут наказаны.

– Идею расправы вывели прямо в названии статьи. Оно и понятно. Многие могут из лени не прочитать. А тут все предельно ясно и откровенно. Спасибо вам, господин Билецкий, за честность. А то некоторые наивные граждане реально поверили, что после унири зажируют, – съязвил Цырдя.