Цырдя уличил медиа-холдинг блока “АКУМ” во лжи о ремонте дороги у дома премьера

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Каждый день медиа-холдинг блока АКУМ (ТV-8, TVR, JURNAL TV) льет реки лжи и помоев.
Не успеваешь отбить одну ложь – они уже бросили 5 других. И так ежедневно.
Вот и вчера JURNAL TV выдал “сенсацию”! Якобы Ион Кику, только усевшись в кресло премьер-министра, тут же принялся за строительство дорог…к своему дому!
Дескать, с 18 ноября стройка идет полным ходом!
Понятно, что “за счет бюджета”. Ясный перец, что “на других граждан – плевать!”.
Я просто в шоке, честно.
1. Ремонт участка дороги в Дурлештах проводит ассоциация жильцов, за свой же счет!!!
2. Ремонт начался еще в октябре, а не в ноябре!
3. Речь о паре сотен метров…
4. Спецназа, армии и танков там нет и быть не может.
5. Во многих дворах, увы, жильцы сами вынуждены решать свои вопросы.
6. Предлагаю JURNAL TV съездить и поговорить с жильцами, а не со специально обученными комментаторами. И меньше лгать. Ну не смешно, честное слово!