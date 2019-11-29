Цырдя уличил медиа-холдинг блока “АКУМ” во лжи о ремонте дороги у дома премьера

Дескать, с 18 ноября стройка идет полным ходом!

Понятно, что “за счет бюджета”. Ясный перец, что “на других граждан – плевать!”.

Я просто в шоке, честно.

1. Ремонт участка дороги в Дурлештах проводит ассоциация жильцов, за свой же счет!!!

2. Ремонт начался еще в октябре, а не в ноябре!

3. Речь о паре сотен метров…

4. Спецназа, армии и танков там нет и быть не может.

5. Во многих дворах, увы, жильцы сами вынуждены решать свои вопросы.

6. Предлагаю JURNAL TV съездить и поговорить с жильцами, а не со специально обученными комментаторами. И меньше лгать. Ну не смешно, честное слово!