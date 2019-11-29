Цырдя уличил медиа-холдинг блока “АКУМ” во лжи о ремонте дороги у дома премьера

Цырдя уличил медиа-холдинг блока “АКУМ” во лжи о ремонте дороги у дома премьера

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Каждый день медиа-холдинг блока АКУМ (ТV-8, TVR, JURNAL TV) льет реки лжи и помоев.

Не успеваешь отбить одну ложь – они уже бросили 5 других. И так ежедневно.

Вот и вчера JURNAL TV выдал “сенсацию”! Якобы Ион Кику, только усевшись в кресло премьер-министра, тут же принялся за строительство дорог…к своему дому!

Дескать, с 18 ноября стройка идет полным ходом!

Понятно, что “за счет бюджета”. Ясный перец, что “на других граждан – плевать!”. 

Я просто в шоке, честно. 

1. Ремонт участка дороги в Дурлештах проводит ассоциация жильцов, за свой же счет!!!

2. Ремонт начался еще в октябре, а не в ноябре!

3. Речь о паре сотен метров…

4. Спецназа, армии и танков там нет и быть не может.

5. Во многих дворах, увы, жильцы сами вынуждены решать свои вопросы.

6. Предлагаю JURNAL TV съездить и поговорить с жильцами, а не со специально обученными комментаторами. И меньше лгать. Ну не смешно, честное слово!

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md