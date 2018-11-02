Цырдя: У вас есть еще вопросы, что на самом деле означает “про-Молдова” для этих господ?

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя подверг резкой критике недавнее заявление министра сельского хозяйства РМ, ставленника ДПМ Николая Чубука о необходимости изменения законодательства для упрощения процедуры продажи молдавских земель иностранным гражданам.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

30 октября министр сельского хозяйства Николае Чубук ошарашил граждан заявлением о продажи сельхозземель иностранцам. А в чем проблема? Самые крупные банки (MAIB, Victoria) продали, единственную госкомпанию Аir Moldova – разорили и продали, единственный прибыльный международный аэропорт – сдали в концессию, единственный в стране республиканский стадион – и вовсе отдали задарма США…Так в чем проблема если и земли отдадим, вместе с крестьянами?

Демпартия поспешила откреститься от этой инициативы. Мол, министр высказал свое мнение! Мы тут не при чем. Мы просто его назначили, он просто член ДПМ, мы просто ради него устранили президента!

Господа хорошие! Если ваш министр несет такую чушь, которая на деле означает предательство национальных интересов, почему вы не отзываете его с должности? Почему вы отказались 1 ноября вызвать его на ковер в парламент по требованию ПСРМ и просто здравого смысла? Ответ один – потому что он свой! Потому что вы согласны с тем, что он озвучил! Потому что после выборов, вы так и сделаете!

А теперь вишенка на торте! 31 октября на повестку комиссии по внешней политике попал законопроект Nr. 358 от 25.10.2018. Речь идет о Соглашении РМ со Всемирным банком (AID) о получении кредита на сумму в 30 млн евро! Однако сам кредит выделяется Агентству по кадастру для оценки всех земель, введения их в базу данных и так далее.

Понимаете суть или нет? Чубук заявляет о продажи земли иностранцам, а Всемирный банк тут же дает 30 млн евро на ее оценку!

У вас есть еще вопросы, что на самом деле означает “про-Молдова” для этих господ?