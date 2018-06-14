Цырдя: У вас еще есть вопросы, почему Плахотнюк обеспечил победу Нэстасе на выборах мэра?

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал заявление посла Европейского союза в Республике Молдова Петера Михалко о том, что Молдова приложила большие усилия для получения первого транша макрофинансовой помощи от ЕС.
Ниже приводим текст комментария без сокращений.
– Взгляните на этот уникальный пример “принципиальности” Евросоюза. 3 июня ДПМ помогла Нэстасе стать мэром столицы. 13 июня посол ЕС без тени смущения заявил, что Молдова добилась головокружительных успехов в реформах, демократии и Бог еще знает в чем. Кстати, а вы это заметили?
Короче, скоро дадут первый транш из обещанных еще 2 года назад 100 млн евро. У вас еще есть вопросы, почему Плахотнюк обеспечил победу Нэстасе на выборах мэра?
P.S. Буквально 2 недели назад нас ставили в один ряд с Намибией. Теперь нас поставили в один ряд с Гондурасом…