Цырдя: У вас еще есть вопросы, почему Плахотнюк обеспечил победу Нэстасе на выборах мэра?

Короче, скоро дадут первый транш из обещанных еще 2 года назад 100 млн евро. У вас еще есть вопросы, почему Плахотнюк обеспечил победу Нэстасе на выборах мэра?

P.S. Буквально 2 недели назад нас ставили в один ряд с Намибией. Теперь нас поставили в один ряд с Гондурасом…