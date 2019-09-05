Цырдя: Тролли, которые каждый день пытаются “опустить” президента, пока что опустили лишь самих себя

Цырдя: Тролли, которые каждый день пытаются “опустить” президента, пока что опустили лишь самих себя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Сегодня Президент РМ Игорь Додон четко сказал генсеку НАТО: Молдова не собирается вступать в Североатлантический альянс!

А теперь пару вопросов для троллей ДПМ:

1) Назовите мне хоть одного Президента Республики Молдова, который бы осмелился в присутствии генсека заявить, что мы не вступим в НАТО?

Снегур? Так он подписал с НАТО партнерство ради мира (1994)!

Лучинский? Так он открыл миссию РМ при НАТО! (1997)

Воронин? Он пошел дальше всех – подписал План действий с НАТО в 2006!

Гимпу? Так тот открыто пресмыкался и гордился этим!

2) А назовите мне хоть одного президента, который открыто бы продвигал международное признание нейтралитета? Более того, предложил бы генсеку НАТО признать и подписать гарантию нашего нейтралитета!  Не помните таких? Мы тоже.

3. А назовите мне хоть одного президента, который бы добился от России и США (Болтон) заявлений о готовности совместно уничтожить (утилизировать) боеприпасы в Колбасне? А там ведь самый крупный военный арсенал в Европе, который угрожает безопасности всего региона, попади он в преступные руки! Скажу как есть – не было таких.

Ей-богу, искренне сочувствую троллям. Они каждый день лгут, и их каждый день ловят. Каждый день пытаются опустить президента, но пока что опустили лишь самих себя.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md