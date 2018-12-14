Цырдя: Топ-20 анти-достижений правительства Филипа

Сегодня премьер-министр страны Павел Филип представил в парламенте отчет о деятельности возглавляемого им правительства. Благодарным слушателем главы кабмина стало лишь парламентское большинство – социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы покинули заседание парламента, не желая становиться участниками этого “шоу”.

На 126 страницах правительство Филипа отрапортовало, как и следовало ожидать, о своих достижениях. Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя составил свой список 20 анти-достижений кабинета министров. Публикуем текст комментария ниже без сокращений.

14 декабря 2018 года Павел Филип вышел с триумфальным отчетом в парламенте:

1. Сдал в концессию оффшору Frontera Resources LTD 40% территории страны на 50 лет.

2. Сдал в концессию автовокзалы.

3. Отдал 5 га Республиканского стадиона посольству США за бесценок.

4. Отдал за бесценок Виктория Банк (€39 млн) и Moldova-Agroindbank (€23 млн!) румынскому банку Трансильвания и ЕБРР. Активы Moldova-Agroindbank продали в десять раз дешевле.

5. Отдал румынской компании Transgaz контроль над стратегическим активом –газопроводом Яссы-Унгены и Унгены –Кишинев за 8.8 млн евро! Это цена компании Vestmoldtransgaz, которая контролировала эти газопроводы и которую продали 26 февраля 2018 года.

6. Увеличил до безумия внешний публичный долг. Если в 2015 году долг был $1,353 млрд, то в 2016-м – $1,9 млрд, в 2017 -2 млрд. К концу 2019 года долг достигнет $ 2,266 млрд.

7. Внутренний публичный долг достиг баснословных размеров: 7 млрд леев в январе 2016 года, 21,5 млрд леев к концу 2016 года, 24 млрд лей –к концу 2018 года!

8. Самый низкий объём прямых иностранных инвестиций за последние 13 лет: всего $98 млн в 2016 году! К примеру, в 2008 году ПИИ -$711 млн.

9. В 2017 году было открыто 6400, а закрыто 8500 предприятий, то есть 2100 были ликвидированы!

10. Провал индекса коррупции (Transparency International). Молдова упала со 103-го места в 2015 году до 123-го места в 2016 году. В 2017 году – 122 место.

11. В феврале 2018 года впервые в своей истории Республика Молдова была заявлена как государство с гибридной системой (полудиктатура). Это данные издания The Economist (индекс демократии за 2017 год).

12. По требованию МВФ повысил пенсионный возраст для граждан до 63 лет.

13. Переложил украденный миллиард на граждан. Народ обязывают возместить Нацбанку 25 млрд леев в течение 25 лет!

14. В 2017 году правительством Филипа была достигнута самая низкая рождаемость за всю историю страны – 34 060.

15. В 2016 году мы получили рекордное количество смертей от онкологии: 6226.

16. В 2016 году – рекордное количество смертей от диабета – 410 (в 2009 -325).

17. В 2017 году отчёт Всемирного экономического форума поставил нас на первое место в Европе по хищениям государственных средств!

18. В 2017 году впервые за всю историю страны, 28% бюджета, то есть 10 млрд 400 млн леев – это внешние займы.

19. Самый низкий уровень индексаций пенсий с 2001 года! В 2009-20%, в 2010-4.3%, в 2018-6.6%, в 2019-3.3%!!!

20. 106 граждан ежедневно покидают Молдову. (исследование Magenta Consulting от 9 февраля 2017 года).

Как вам “достижения”? Может дадим ДПМ еще один мандат?