Цырдя: Только Додон сделает всё, чтобы привести Плахотнюка в кандалах

3) Он украл победу у ИНД на выборах примара столицы в 2011. Тогда ЦИК объявил о победе ИНД в 1 туре. Но вечером ЦИК заявил об ошибке. Был 2 тур. Владимир Плахотнюк помог Киртоакэ, сделав вброс в пригородах.

4) Он “кинул” Игоря Додона в 2012, когда в последний момент отказался избрать Зинаиду Гречаный президентом.

5) Он создал клонов и спойлеров в 2014 году -“За Таможенный союз”, “коммунистов-реформаторов”. Они украли 8-9%. Он же играл с Усатым, который призвал испортить бюллетени, “мочил” ПСРМ и Додона.

6) Он “мочил” Додона на президентских выборах, возбудил уголовное дело о якобы внешнем финансировании ПСРМ, натравил ПКРМ, НП, СДП, ЛП на Додона. Он же организовал бойкот инаугурации.

7) Он лишил президента полномочий, отстранял от власти, блокировал все его законопроекты, все его поездки за рубеж, запретил быть председателем и идти по спискам ПСРМ.

8) Плахотнюк продвигал идею о “биноме ДПМ-ПСРМ”, стимулировал Усатого, Воронина, Шора, Калинина и др. оскорблять ИНД, запустил травлю в СМИ. Он же поддерживал кампанию “Додон не мой президент” для его изоляции!

9) Он стоит за 2 авариями с кортежем президента в сентябре 2018 и в феврале 2019. Он же завел уголовные дела на ИНД, депутатов, запугивал семью президента, угрожал смертью в июне 2019.

10) Плахотнюк обратился в июне в ГП, пытаясь запретить ПСРМ и бросить в тюрьму президента. Все это делалось с подачи извне, и продолжается по сей день руками блока АКУМ, которые пытались шантажировать ИНД, используя “улики” кукловода! У них же один хозяин, не так ли?

Вот почему именно Игорь Додон отправил Плахотнюка в отставку в 2013, прогнал из власти в 2019. Он же скоро лишит его Ордена Республики. И только он сделает всё, чтобы привести Плахотнюка в кандалах.