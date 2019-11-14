Цырдя – сторонникам президента и ПСРМ: Нас больше. И мы победим!

3) Мы, впервые с 2009 года, взяли всю власть в стране – президента, спикера, правительство! И это в условиях, когда все говорили, что левые навеки будут в оппозиции!

4) Правительство Кику – это назначенцы Игоря Додона, а не ПСРМ, АКУМ, ДПМ. Президент взял на себя ответственность за ситуацию в стране!

5) Впервые с 2009 года правительство состоит не из политиков, демагогов и казнокрадов, а из профессионалов!

6) Впервые за последние 10 лет в Молдове правительство не будет делить граждан по языку, национальности и т. д. Оно будет правительством для всех. Будет дружить с РФ, продвигать нормальные отношения с ЕС и США.

7) Впервые за 10 лет олигархи устранены от власти. Филат, Лучинский, Стати, Плахотнюк – в оппозиции или в бегах. Вся власть, простите мне пафос, вернулась к народу.

8) Мы знаем, что русофобы, молдофобы, компрадоры и лакеи внешних сил – объединятся. Они начнут протесты, будут выть “Жос Додон”, “Жос ПСРМ”, “Жос диктатура”, “Врем цара ынапой” и другую ахинею.

Но ничего у них не получится. Нас больше. И мы победим.