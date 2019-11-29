Цырдя: Стояногло не нравится “АКУМ”, потому что он живет по закону, а не по “евростандартам” норковой оппозиции

2. Он не свояк депутата ПДС Литвиненко, как Владислав Грибинча. И не фин Веры Киронда, кумы Андрея Нэстасе, как и.о. генпрокурора Думитру Робу.

3. Не работал в NGO (НПО) или в фонде Сороса, как Зубко, Гурин, Грибинча.

4. Ушел из ДПМ в январе 2015 года, но вот беда – не вступил в блок “АКУМ”, как это сделал Оазу Нантой.

5. Плахотнюк предлагал ему быть генпрокурором, но он отказался! Не захотел служить. Видимо, и “акумовцы” предлагали, но он тоже отказался. Значит, он “нечестный”.

6. Набрал высший балл на конкурсе, организованном Минюстом. Министр Стамате и все эксперты дали ему высший балл. Минюст признал конкурс. Эксперты признали. Но Санду не признала. Почему? Смотри выше.

7. Он прокурор. Не НПО-шник, не танцор, не журналист, не активист! Непорядок.

8. Не замешан в беспределе, аресте оппозиции. Нечем шантажировать. Тогда зачем он нужен?

Именно по этим причинам он не нравится блоку “АКУМ”. Он живет по закону, а не по “евростандартам” норковой оппозиции.