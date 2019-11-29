Цырдя: Стояногло не нравится “АКУМ”, потому что он живет по закону, а не по “евростандартам” норковой оппозиции

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Почему с точки зрения блока “АКУМ” Александр Стояногло не может быть генпрокурором?
Это же очевидно!
1. Он гагауз. Прокурором может быть только румын.
2. Он не свояк депутата ПДС Литвиненко, как Владислав Грибинча. И не фин Веры Киронда, кумы Андрея Нэстасе, как и.о. генпрокурора Думитру Робу.
3. Не работал в NGO (НПО) или в фонде Сороса, как Зубко, Гурин, Грибинча.
4. Ушел из ДПМ в январе 2015 года, но вот беда – не вступил в блок “АКУМ”, как это сделал Оазу Нантой.
5. Плахотнюк предлагал ему быть генпрокурором, но он отказался! Не захотел служить. Видимо, и “акумовцы” предлагали, но он тоже отказался. Значит, он “нечестный”.
6. Набрал высший балл на конкурсе, организованном Минюстом. Министр Стамате и все эксперты дали ему высший балл. Минюст признал конкурс. Эксперты признали. Но Санду не признала. Почему? Смотри выше.
7. Он прокурор. Не НПО-шник, не танцор, не журналист, не активист! Непорядок.
8. Не замешан в беспределе, аресте оппозиции. Нечем шантажировать. Тогда зачем он нужен?
Именно по этим причинам он не нравится блоку “АКУМ”. Он живет по закону, а не по “евростандартам” норковой оппозиции.