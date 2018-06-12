Цырдя: Сколько бы олигархи ни боролись друг с другом, все равно получается АЕИ

Политолог, депутат Партии социалистов прокомментировал заявление председателя Демократической партии о том, что примэрия и правительство должны сотрудничать.

Так, Цырдя отметил, что 5 июня посол США Джеймс Петтит проболтался, что в Молдове после выборов будет создан европейский альянс. В тот же день, напоминает он, “борец с олигархами” Андрей Нэстасе заявил, что готов сотрудничать с олигархическим правительством и нелегитимным парламентом – то есть, с теми, с кем он воевал до сих пор, называя “мафией”, “олигархами” и “бандитами”. 6 июня и Влад Плахотнюк заявил, что правительство будет сотрудничать с мэром Андреем Нэстасе, даже если он является фином олигарха Цопы, который якобы “борется” с олигархом Плахотнюком, пишет политолог.

– Ну, что скажете? Красиво эти господа развели 128.000 кишиневцев? Теперь вы понимаете, что сколько олигархи ни боролись бы друг с другом, все равно АЕИ получается… Ну, что поделаешь? Евроинтеграция требует жертв, – добавил он. Отметим, что ранее и глава государства неоднократно заявлял, что в Молдове готовится создание нового проевропейского альянса, который будет направлен против президента и социалистов, а потому последним нужно победить на выборах, чтобы самостоятельно взять большинство.