Цырдя – Шору: С Филатом и Ворониным работали вы, грабя вместе народ

Цырдя – Шору: С Филатом и Ворониным работали вы, грабя вместе народ

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Сегодня утром увидел ядовитый и явно неадекватный ответ партии “Шор” на мою недавнюю статью “Партия “Шор” доживает свои последние дни”. 

Я думал, они ответят по пунктам, разнесут в пух и прах мои тезисы.

Ошибся. Правду нельзя опровергнуть. В отсутствие аргументов эти лакеи мафии решили щедро облить меня помоями.

Я, оказывается, “бессовестный наемник”, работал на Филата и Воронина и Бог еще знает на кого!

Даже дали кусок моего комментария про 9 мая и заигрывания правых с фашистами.

Господа-товарищи бандиты!

С Филатом и Ворониным работали вы, господин Шор. 

Вернее, грабили вместе с ними народ. БЕМ, милиард, аэропорт, сети дьюти-фри в Приднестровье, Киргизии…

Я не украл ни одной копейки у народа, а раскрывал и обличал таких, как вы. Поэтому вы ходите с охраной, а я – нет. 

Я не владею аэропортом, автовокзалами, банками, офшорами, страховыми компаниями, и слава Богу! Грабить народ – не мое…

У меня нет функций, должностей, регалий… и, скорее всего, не будет. Никогда не стремился к этому.

Вы дали мой текст про обвинения в заигрывании с фашистами. Но где там звучит блок “АКУМ”? И там вопросы, не утверждения.

И еще. 

Где сейчас бесстрашный Шор? Почему сбежал, если он невиновен? 

Почему продал Dufremol? 

Почему прогнулся под Плахотнюка, привозя людей на его митинги?

Почему боитесь приходить в парламент, защищать граждан? Или вы защищаете только Плахотнюка? 

И почему не отвечаете на мой текст про ваши схемы и кражи, а выдумываете с потолка всякий бред? Или правда глаза колет?

Уверен: Вор должен сидеть в тюрьме. А Шор – вор.

P.S. Как погода в Израиле? Не душно?

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