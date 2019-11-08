Цырдя – Санду: Вас сильно кто-то подставил. Проверьте на “вшивость” советников

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Проиграв Кишинев, правые обезумели! У Нэстасе появилась нескрываемая агрессия к Чебану за потерю столицы.

У Санду обострилась ненависть к Додону за проигрыш президентских выборов в 2016!

6 ноября министр юстиции отменила конкурс по отбору генпрокурора, который сама организовала и признала объективным!



В тот же день премьер министр М. Санду взяла на себя ответственность за проект поправок в закон о Генпрокуратуре.

Это значит, что если парламент в течение 72 часов не начнет процедуру отставки, закон будет принят без парламента!

Так Лянкэ принимал законы о финансовых институтах в 2014, которые позволили украсть миллиард.

Так же сделал Филип в 2016, переложив миллиард на граждан.

Теперь так делает Санду!

Согласно этому «законопроекту», Санду получит исключительное право представить 2 кандидатов на должность генпрокурора Совету прокуроров.

Также она может в любой момент снять прокурора!

Короче, премьер-министр подменяет собой генпрокурора. Он переходит в ручное управление.

Что плохого в этом, спросит наивный гражданин?

Объясню:

1. Санду сделала это за спиной ПСРМ, граждан, экспертов! Тогда зачем мы вообще ей нужны?

2. Она нарушила договор о коалиции, де-факто уничтожив ее! Там четко написано – кандидатуру генпрокурора выбирают через конкурс Минюста.

3. Она нарушила Конституцию. Там четко написано – кандидатуру генпрокурора выбирает Высший совет прокуроров, а не премьер и т.д. Президент утверждает или отклоняет.

4. Она пошла на это, не получив еще рекомендаций Венецианской комиссии, одобрение ODIHR!

6) Дальше М.Санду хочет также утвердить реформу юстиции, бюджет, социальные законы. Парламент отстраняется.

Может ли ПСРМ допустить рейдерский захват Генпрокуратуры, юстиции, а значит и страны?

Стоит ли давать Санду право, как и Плахотнюку, единолично рулить и сажать всех, кто ей неугоден?

P.S. Майя Григорьевна, отзовите закон. Еще не поздно.

И еще. Вас сильно кто-то подставил. Проверьте на “вшивость” советников.