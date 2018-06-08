Цырдя: Санду, Нэстасе и Усатого пугает не сама смешанная система, а возможная победа ПСРМ и Додона

Еще год назад Майя Санду и Андрей Нэстасе люто протестовали против введения в Молдове смешанной избирательной системы, а уже сегодня глава PAS заявляет, что она неплоха.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Он поразился тому, как быстро “сменила кепку” Майя Санду.

– Кража миллиарда, аэропорта, разорение БЕМ, Унибанк и Banca Sociala были для них мелкими шалостями на фоне смешанной системы. Это величайшее “преступление” в истории человечества, после Холокоста и бомбардировки Хиросимы!

ПСРМ, проголосовав за смешанную систему, «пошла против страны, народа» и, что самое страшное, «против воли олигархов Цопы и Филата!».

Эти же прислужники олигархов морочили гражданам голову, что ПСРМ, внедрив смешанную систему, «сыграла на руку ДПМ, спасла ее от провала».

Многие граждане даже поверили, что ПСРМ совершила ужасное преступление, проголосовав за свое предвыборное обещание.

И что вы думаете?

5 июня Майя Санду нарисовалась на пресс-конференции и заявила, что “микст” сам по себе не плох. Плохо то, что он дает шанс на победу ПСРМ по всей стране.

Опа! Значит их беспокоит не победа Плахотнюка и ДПМ, а победа ПСРМ. ПСРМ победит потому, что “микст” предусматривает один тур, а не два. Следовательно, будь в столице смешанная система, Ион Чебан победил бы с первого тура!!!

Поэтому Майя Григорьевна требует от Владимира Георгиевича внедрить два тура вместо одного. Иначе страну захватит Путин – и век АЕИ-4 не видать.

ЛДПМ тут же внесла законопроект в парламент, угрожая отказаться от красной икры и шампанского в случае игнора.

Теперь вы поняли всю суть истерики Санду, Нэстасе и Усатого? Их пугает не сама смешанная система, а возможная победа ПСРМ и И.Додона.

Если бы ПСРМ побеждала по пропорциональной системе, они бы потребовали смешанную. Если бы опросы показали, что ПСРМ побеждает по смешанной, они бы потребовали одномандатную. Если ПСРМ победит на ноябрьских выборах, они уже заявляют, что не признают их.

Короче, “борцы с олигархами” требуют от олигарха Плахотнюка привести их к власти.

И если это не полный маразм, тогда что же это? – изумился депутат.