Цырдя: Результаты БОМ – это удар по власти и критиканам ПСРМ и Додона

Итоги опроса “Барометр общественного мнения”, представленные сегодня, разнесли в пух и прах многие заявления и победные реляции властей Молдовы и их «партнеров».

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя, приведя конкретные примеры. Так, согласно этому опросу, российские СМИ, которые Демпартия называет плохими, могут похвастаться самыми высокими рейтингами. Главными источниками информации опрошенные граждане Молдовы назвали Прайм (ОРТ) – 57,8%, Moldova1 – 41,6%, Jurnal TV – 27,6%, РТР – 23,3%, PRO TV – 21,5%, Publika TV – 19,5%, НТВ – 18,5%.

– ДПМ заявляет, что Россия злая, а Путин еще хуже. Но почему Путину доверяют больше всех в Молдове? Сравните сами: Путин – 54,7%, Меркель – 35%, Иоханис – 30.2%. Канду и Гимпу заявляли, что униря – это наше будущее. Так и есть. За унирю с Румынией высказалось 21,8%. За унирю с Россией – 33%. ДПМ, ЛДПМ, ЛП предлагают закрепить румынский язык в конституции. Мол, народ того требует. Вы ничего не перепутали? Так вот, 68,9% респондентов считают, что язык – молдавский и лишь 25,8%, что он румынский. 8 октября Демпартия с помпой открыла офис НАТО. Мол, по просьбе трудящихся. Но 62,3% трудящихся – за нейтралитет, 7,5% – за ОДКБ, и лишь 14,2% за НАТО. А ведь ОДКБ не имеет ни центра по информированию, ни офиса, ни партий, продвигающих его. А если это все появится?.

Раскритиковал депутат и заявления Демпартии о том, что при ней укрепилась демократия и права человека, заметив, что 58,9% опрошенных считают, что в Молдове заметно установление тоталитарного режима, где одна личность все решает. Не согласны с этим лишь 26,9% респондентов.

– Некоторые критиканы утверждают, что рейтинг ПСРМ упал. Неужели? Если взять определившихся с выбором, то ПСРМ набирает больше всех партий вместе взятых и формирует власть! Рейтинг ПСРМ – 47,6%, ПДС – 22,5%, платформа ДА – 6,2%. Остальные партии просто не проходят в парламент. Напомним критиканам, что в апреле 2017 у ПСРМ было 43%. Больше всех доверяют также Игорю Додону, несмотря на оголтелую критику со всех сторон, грязь и откровенную кампанию лжи. В открытом вопросе у И. Додона 19,8%. То есть, рейтинг Додона в 2 раза выше, чем у Санду (8,3%), в 11 раз выше, чем у Воронина (1.8%), в 13 раз выше, чем у Филипа (1.5%), и в 19 раз выше, чем у Усатого (1%). Так кто там говорил про низкие рейтинги?

Напомним, что согласно представленным сегодня результатам опроса, глава государства Игорь Додон остается политиком №1 в рейтинге доверия граждан страны. Также они показали, что если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 47,62% голосов от числа определившихся.