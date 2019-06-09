Цырдя: Режим озверел и пошел на госпереворот

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Режим озверел и пошел на госпереворот. Сегодня КС, подконтрольный ДПМ, отстранил от власти избранного народом президента Игоря Додона, назначив и.о. президента Павла Филипа.

По закону, президента может отстранить только народ, через референдум. КС пошел по беспределу.

Скажу так – это агония режима.

Мы имеем уникальный случай в истории, когда один человек является и депутатом, и премьером, и президентом! Он пытается взять всю власть, грубо нарушая принцип разделения властей!

Задача ясна: Филип распустит парламент, объявит ПСРМ вне закона и назначит досрочные выборы.

Что тут скажешь?

Осталось назначить Филипа митрополитом, чтобы сделать его абсолютным диктатором.

Этим решением ДПМ поднялась над законом, над мировым сообществом и над народом.

Такого нет даже в Зимбабве. И, поверьте, такого не будет в Молдове.