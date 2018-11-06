Цырдя: Ректором ТУМ, где сегодня выбрасывали советские книги, является яростный член ДПМ (ВИДЕО)

Политолог, депутат Партии социалистов жестко осудил выбрасывание книг в Техническом университете Молдовы.
Комментарий по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети. Ниже публикуем его без сокращений.
– Взгляните, что творится в Техническом университете Молдовы. Тут решили избавиться от советских книг. Ладно, если бы шла речь о трудах Маркса, Ленина, Сталина, хотя и это было бы вопиющим проявлением мракобесия! Но тут же главным образом технические, научные работы огромной ценности, которые неподвластны времени. И этот шабаш ведьм происходит в 21 веке, в центре Европы, в столице цивилизованной, на словах, страны!
Сжигание книг – это первый признак деградации, диктатуры и обскурантизма. После этого всегда появлялись либо инквизиция, либо концлагеря. Это духовное дно, преддверие пришествия Антихриста…
Напомним, что ректором этого университета является Виорел Бостан, которому должность досталась по наследству от отца. Он же яростный член ДПМ. Теперь вы понимаете, что такое “про-Молдова” в понимании этих господ?