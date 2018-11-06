Цырдя: Ректором ТУМ, где сегодня выбрасывали советские книги, является яростный член ДПМ (ВИДЕО)

Политолог, депутат Партии социалистов жестко осудил выбрасывание книг в Техническом университете Молдовы.

Комментарий по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети. Ниже публикуем его без сокращений.

– Взгляните, что творится в Техническом университете Молдовы. Тут решили избавиться от советских книг. Ладно, если бы шла речь о трудах Маркса, Ленина, Сталина, хотя и это было бы вопиющим проявлением мракобесия! Но тут же главным образом технические, научные работы огромной ценности, которые неподвластны времени. И этот шабаш ведьм происходит в 21 веке, в центре Европы, в столице цивилизованной, на словах, страны!

Сжигание книг – это первый признак деградации, диктатуры и обскурантизма. После этого всегда появлялись либо инквизиция, либо концлагеря. Это духовное дно, преддверие пришествия Антихриста…