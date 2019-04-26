Цырдя разоблачил “засланного казачка” от АКУМ

Цырдя разоблачил “засланного казачка” от АКУМ

Политолог, депутат Парламента РМ от Партии социалистов Богдан Цырдя ответил на едкую реплику одного из представителей АКУМ Юрия Реницэ в адрес социалистов. 

Публикуем текст от первого лица.

Вот вам мнение типичного представителя блока АКУМ. Это Юрий Реницэ, депутат, бывший посол в Бельгии и НАТО.

Сей гражданин решил разразиться давеча такими помоями в адрес социалистов, что даже у постоянных клиентов вытрезвителя уши завянут.

Его коллеги написали мне в личку не обижаться. Дескать, Реницэ работал в 1975 -1976 на Тракторном заводе, там и научился таким “дипломатическим оборотам речи”.

Так вот, президента страны он называет ласковым словом “быдло”, да еще с “мужицкими замашками”. Иван Чебан – типичный “московский политрук”, ваш скромный слуга -“эксперт по олигархии”, понятное дело, в кавычках. Видимо, Реницэ разбирается лучше! Он и книги писал про олигархию, и статьи про “захват государства”, и на научных конференциях выступал, и научную степень имеет в политологии! 

Мы, конечно, его научных работ про олигархию не видели. Как не видели хоть одной статьи против ДПМ и ее олигархов.

А как он может писать про это, если в 2016-2017 годах Реницэ был послом в Бельгии от правительства Павла Филипа (ДПМ)! Вся страна митинговала против правительства Филипа и олигархов, а Реницэ защищал их в Брюсселе и в НАТО, помогал удержаться у власти. Теперь он, якобы, борется с ДПМ! Вы верите, что демократ Павел Филип мог назначить послом чужого человека, и, – Боже упаси – врага? 

Поэтому здравомыслящие представители блока АКУМ попросили не обращать особого внимания на его выпады. Человек отрабатывает заказ демократов, чтобы окончательно рассорить ПСРМ и АКУМ с целью сохранения ДПМ у власти. И будет делать это постоянно. Он, видимо, “засланный казачок”.

 

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