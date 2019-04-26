Цырдя разоблачил “засланного казачка” от АКУМ

Политолог, депутат Парламента РМ от Партии социалистов Богдан Цырдя ответил на едкую реплику одного из представителей АКУМ Юрия Реницэ в адрес социалистов.

Публикуем текст от первого лица.

Вот вам мнение типичного представителя блока АКУМ. Это Юрий Реницэ, депутат, бывший посол в Бельгии и НАТО.

Сей гражданин решил разразиться давеча такими помоями в адрес социалистов, что даже у постоянных клиентов вытрезвителя уши завянут.

Его коллеги написали мне в личку не обижаться. Дескать, Реницэ работал в 1975 -1976 на Тракторном заводе, там и научился таким “дипломатическим оборотам речи”.

Так вот, президента страны он называет ласковым словом “быдло”, да еще с “мужицкими замашками”. Иван Чебан – типичный “московский политрук”, ваш скромный слуга -“эксперт по олигархии”, понятное дело, в кавычках. Видимо, Реницэ разбирается лучше! Он и книги писал про олигархию, и статьи про “захват государства”, и на научных конференциях выступал, и научную степень имеет в политологии!

Мы, конечно, его научных работ про олигархию не видели. Как не видели хоть одной статьи против ДПМ и ее олигархов.

А как он может писать про это, если в 2016-2017 годах Реницэ был послом в Бельгии от правительства Павла Филипа (ДПМ)! Вся страна митинговала против правительства Филипа и олигархов, а Реницэ защищал их в Брюсселе и в НАТО, помогал удержаться у власти. Теперь он, якобы, борется с ДПМ! Вы верите, что демократ Павел Филип мог назначить послом чужого человека, и, – Боже упаси – врага?

Поэтому здравомыслящие представители блока АКУМ попросили не обращать особого внимания на его выпады. Человек отрабатывает заказ демократов, чтобы окончательно рассорить ПСРМ и АКУМ с целью сохранения ДПМ у власти. И будет делать это постоянно. Он, видимо, “засланный казачок”.