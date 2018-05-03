Цырдя разнес в пух и прах “тайный” соцопрос, “нарисовавший” Сильвии Раду победу

Результаты этого опроса, как рассказал депутат от Партии социалистов, были представлены 2 мая порталом, близким к Демпартии.

– Его «в закрытом режиме» провела одна молдавская партия, которая предпочла «слить» данные столь же «не зависимому» от нее порталу. Но если опрос «секретный», зачем его сливать? – поразился политолог.

Согласно этому опросу, Сильвия Раду наберет на выборах примара 38%, кандидат от ПСРМ Ион Чебан, которого поддерживает самая крупная партия страны, – всего 23,6%, а Андрей Нэстасе – 17,4%.

– Умеют демократы веселить народ, ничего не скажешь. А теперь давайте по порядку.

1. Покажите пожалуйста, кто провел опрос, период исследования, выборку. Где его проводили: на кладбище «Дойна», в психбольнице в Костюженах, в офисе Демпартии, в офисе ее лакеев – ЛП, ЕНП, ПКРМ и т.д.?

Я, к примеру, тоже видел многие закрытые соцопросы. В одном из них Раду и Нэстасе ноздря к ноздре, в другом – Нэстасе впереди Раду. Но ни в одном опросе Раду и Нэстасе не находятся впереди Чебана! При этом разница между ними обескураживающая для Раду.

2. Никак не пойму: какой сумасшедший нарисовал эти цифры? Откуда у Раду могли появиться такие рейтинги?

а) Иона Чебана поддержала ПСРМ, у которой, согласно опросу БОМ от декабря 2017, рейтинг – 47,6%. А Сильвию Раду выдвинула на должность мэра Демпартия, у которой рейтинг в 10 раз меньше – 5,13%!

б) Иона Чебана поддержал президент Игорь Додон, у которого рейтинг – выше 50%. На президентских выборах 2016 года Додон набрал 52%, или 830 тысяч голосов.

Сильвия Раду набрала на президентских выборах всего 5267 голосов, то есть 0,37%. По Кишиневу это еще меньше – 0,35%! Так откуда у нее могли взяться 38% рейтинга? Неужели ее поддержали Путин, Трамп или покойный Че Гевара? Мы знаем лишь о поддержке Плахотнюка, с рейтингом в 3%. Или этого более чем достаточно?

3. Допустим, через абсурд, что граждане оценили ее «достижения»:

а) ежемесячную зарплату в Union Fenosa в 430 тысяч леев – за счет тарифов;

б) перенос убытков Union Fenosa в 1,5 млрд леев на граждан, с требованием повышения тарифов.

в) вывод в 2000-2006 годах $ 9,5 млн из Union Fenosa в пользу своей частной фирмы – Indra Sisteme SRL. И это опять же за счет тарифов.

г) затраты в 1,8 млн леев на цветочную клумбу в центре столицы.

д) снос ДК Профсоюзов на Рышкановке. Авторизацию на снос выдали 24 ноября 2017, когда СР уже была примаром! Мозаика ДК – в реестре памятников РМ!

Вы верите в то, что наши граждане – круглые идиоты?