Цырдя “размазал” Усатого на центральной площади Бельц: Ты – заурядный спойлер Плахотнюка! (ВИДЕО)

Разгромное выступление депутата ПСРМ на центральной площади Бельц от первого лица.

Дорогие бельчане!

Сегодня у вас сложный выбор: потерять еще 4 года или двигаться вперед!

Вы, конечно, можете проголосовать, как раньше — за тех же людей. И получите те же проблемы — мусор, убитые дороги, нищету!

Сначала Усатый будет всех оскорблять – президента, спикера, премьера!

Ему ответят тем же. Потом он заявит, что ему опять все мешают! А потом он опять сбежит! Как сбежал в 2014, а потом и в 2016.

РЕНАТО, ВЫХОДИ К ЛЮДЯМ И СКАЖИ, ПОЧЕМУ ВСЕ ТВОИ ЛЮДИ СИДЯТ, А ТЫ НЕТ?

Почему ты смог 2 раза вернуться в страну, а реальные враги Плахотнюка, типа Виктора и Виорела Цопы, до сих пор не могут?

Почему у тебя 5 уголовных дел и Прокуратура Плахотнюка тебя не трогает, а Григорчука и других активистов упаковывали за один пинок под зад прокурору?

ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО ТЫ БОРЕШЬСЯ С ПЛАХОТНЮКОМ, НО МОЧИШЬ ВСЕХ ВРАГОВ ПЛАХОТНЮКА. ИЛИ В ЭТОМ И СОСТОИТ ТВОЯ БОРЬБА? ПОМНИШЬ, КАК 3 ГОДА ПОДРЯД, С 2013 ПО 2016 ТЫ БОЯЛСЯ ПРОИЗНЕСТИ ИМЯ ПЛАХОТНЮКА? НАЗЫВАЛ ЕГО ПОРЯДОЧНЫМ БИЗНЕСМЕНОМ.

А почему ты давал компроматы на Филата, Гречаный, Додона, не трогая самого Плахотнюка? И откуда документы были — не из прокуратуры и СИБа Плахотнюка?

Почему сейчас не даешь компромат на Плахотнюка? Он же сбежал.

ЕСЛИ ТЫ БОРЕШЬСЯ С ПЛАХОТНЮКОМ, ТО ПОЧЕМУ ТЫ ПРЯТАЛСЯ В 2013 В ГОСТИНИЦЕ «НОБИЛ» ПЛАХОТНЮКА ОТ МВД ФИЛАТА?

Ты вылил помои перед офисом Филата, вчера протестовал перед президентурой против Додона. Я тебя спрашивал тогда, и спрошу сегодня: когда ты выльешь помои перед офисом ДПМ? Почему боишься протестовать перед офисом Плахотнюка в «GBC»? Почему ты не мочишь Плахотнюка, Канду, Филипа и Шора, а только Додона? Или, может, потому что ты с ними в одной банде?

У тебя только один аргумент – что ты, якобы, завел дело на Плахотнюка в России в декабре 2017. Но жалобу ты подал аккурат во время визита Плахотнюка в США —5-7 декабря 2017. Прокуратура по процедуре открыла дело. И это помогло Плахотнюку предстать в роли жертвы в США, которого преследуют русские!

РЕНАТО, СКАЖУ ТЕБЕ, КАК ЕСТЬ — ТЫ ЗАУРЯДНЫЙ СПОЙЛЕР ПЛАХОТНЮКА!

• В 2014 ты призвал граждан на парламентских выборах порвать бюллетени. 5% так и сделали! В результате ПКРМ и ПСРМ не хватило ровно 5%, чтобы создать альянс! Таким образом, именно ты сохранил у власти Плахотнюка!

• Ты вернулся в 2015 на местные выборы. Взял много мэрий городов! А потом твои мэры и советники дружно перешли к Плахотнюку. Или в этом и состоял твой замысел, не так ли?

• В 2016 году мы начали протесты против Плахотнюка: митинговали вместе с Платформой ДА, собрали 50 000 человек! Плахотнюк мог пасть, он был на грани. Но в марте, на радость Плахотнюку, ты заявил, что больше не выйдешь вместе с Додоном на протесты. И правительство Филипа сохранилось, а вместе с ним и Плахотнюк.

На президентских выборах ты жёстко мочил Додона: на радость и по команде Плахотнюка! Призвал ты голосовать за Додона лишь во втором туре, по настоянию Москвы. Но продолжал оскорблять, надеясь, что Додон проиграет.

• В 2017-2018 ты пресмыкался перед Плахотнюком, просил его разрешить тебе вернуться, чтобы мочить Додона.

• В 2018 году ты сдал Бельцы Плахотнюку!

• В 2019 на парламентских выборах ты поступил так же. Ты мочил только ПСРМ и Додона на радость Плахотнюка!

ТЫ ЗАУРЯДНЫЙ ЛГУН И СЛУГА ПЛАХОТНЮКА!

И ты, и Канду утверждали, что Додон специально держал молдавских летчиков в плену. Но потом они вышли и поблагодарили не тебя, а Додона!

И ты, и Шор утверждали, что Гречаный украла миллиард! Но потом появился отчет Кролл-2. Там четко написано — Плахотнюк, Филат и Шор украли миллиард. К таким же выводам пришла и парламентская следственная комиссия.

Ты утверждал, что Додон — слуга Плахотнюка. Но потом именно Додон прогнал Плахотнюка, а ты пытаешься его вернуть!

Спрошу тебя в лоб: какой ты друг России, если мочишь Додона, которого поддерживает Россия?

Какой ты друг Путина, если мочишь Додона, которого уважает Путин?

Скажу как есть — ты БЫЛ другом России, но стал её врагом. У тебя там уголовные дела. Поэтому ты сбежал из Москвы за кражу денег из РЖД!

И ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК, ПОЧЕМУ ТЫ БОИШЬСЯ СЛЕТАТЬ В МОСКВУ, СДЕЛАТЬ ЛАЙВ И ФОТО ПЕРЕД ГЕНПРОКУРАТУРОЙ?

Ты говоришь, что ты многое сделал для Бельц. Но что конкретно? Ты назначил всех коррупционеров на рынки, на предприятия. Они воровали пуще прежнего. А ты купил себе новый «Роллс-ройс» «на радость» пенсионеров.

Ты построил фонтан за 3 200 000 леев, а в Кишиневе за эти же деньги сделали загляденье! Ничего в городе за эти годы не было и не будет!

СКАЖУ, КАК ЕСТЬ: МЫ ВЫГНАЛИ ИЗ КИШИНЕВА ПЛАХОТНЮКА. МЫ ЖЕ ВЫГОНИМ ТЕБЯ ИЗ БЕЛЬЦ, А ШОРА — ИЗ ОРГЕЕВА. И ТОГДА У МОЛДОВЫ ТОЧНО БУДЕТ БУДУЩЕЕ!