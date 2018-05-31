Цырдя рассказал о связи с Плахотнюком вице-председателя партии Нэстасе: У вас совесть есть?

Речь о Станиславе Павловски, который является бывшим прокурором и судьёй ЕСПЧ.

Так, согласно данным портала Ziarul de Garda, которые процитировал депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, его дочь, Татьяна Твердун-Павловски, работает консультантом в министерстве юстиции с апреля 2013 года.

– То есть господин Павловски вместе с Нэстасе якобы боролись против «захвата юстиции» Плахотнюком, а его дочь помогала Плахотнюку в этом! Однако это мелочи.

Леонид Твердун, зять господина Павловски (муж Татьяны Павловски), является учредителем и акционером периодического издания “TIMPUL INFOMAGAZIN” S.R.L. Там он владеет 45% акций. Редактором «Тимпул» является Сильвиу Тэнасе, управляет всем его брат – Александр Тэнасе, министр юстиции от ДПМ!

«Тимпул» является одним из ключевых СМИ холдинга ДПМ. Тут идет непрерывная реклама фонда «Эдельвайс», агрессивное продвижение всех идей и акций ДПМ. В 2015 и в 2017 годах, только от департамента Români de pretutindeni «Тимпул» и его филиал «10 TV» получили 1 288 507,71 молдавских леев. А ведь есть еще реклама, подписчики, заказные статьи, теневые трансферты. Проще говоря, у этого СМИ миллионные бюджеты. Неплохо устроились, да? Ранее господин Твердун продал фирму и журнал „Star Paparazzi” SRL олигарху Г.Стати.

Теперь вы понимаете, как эти господа издеваются над нами? Павловски и Нэстасе якобы «борются» с ДПМ и олигархами, а их прямые родственники зарабатывают миллионы вместе с ними!

Что тут скажешь? Поздравляю, дорогие граждане, Вас опять развели…- посетовал Цырдя.