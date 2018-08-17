Цырдя рассказал о “страстном романе” между Ворониным и послом США

Именно у лидера ПКРМ Владимира Воронина сложились самые теплые отношения с послом США в Молдове.
В этом уверен политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя. По мнению эксперта, именно он заложил основу управления Молдовой из американского посольства, а Альянс за Евроинтеграцию принял это за данность.
– А начинался этот страстный роман в 2003 году. Ночью, 24 ноября 2003 года, В.Воронин встретился с послом США Х.Ходжес посреди ночи, которая показала некий факс из Госдепартамента США
25 ноября 2003 года В.Воронин отказался подписать меморандум Козака, который сам же и парафировал.
11 апреля 2009 года посол США Азиф Чодри заявил, что встретился с Ворониным и выразил свою озабоченность мерами против оппозиции.
16 apr. 2009 – Воронин призвал амнистировать оппозицию».
15 июня Воронин распустил парамент. 25 июня встретился с послом, который выразил уверенность в «важности обеспечения свободного и корректного характера парламентских выборов». Намек был тонкий, но В.Воронин его понял. Короче, ПКРМ проиграла выборы.
11 сентября 2009 Воронин подал в отставку. 14 сентября встретился с послом США, который поблагодарил его за укрепление молдо-американских отношений.
3 декабря 2009 Владимир Воронин встретился с послом США в Кишиневе. 7 декабря ПКРМ бойкотировало избрание М. Лупу на должность президента.
24 апреля 2013 года Владимир Воронин проводит встречу с послом США.
25 апреля М. Лупу отправлен в отставку с должности председателя парламента.
11 февраля 2015 Посольство США призвало политические партии Молдовы как можно скорее сформировать новое правительство.
И что вы думаете? 18 февраля 2015 депутаты ЛДПМ, ДПМ, ПКРМ утвердили состав проевропейского правительства, возглавляемого Кириллом Габуричем.
Вот так Воронин сдал и партию, и веру, и страну, – заметил Цырдя.