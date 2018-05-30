Цырдя раскрыл преступную связь спонсора Нэстасе с братьями Киртоакэ, Гимпу и Плахотнюком (DOC)

Руководитель штаба Андрея Нэстасе и его главный спонсор Александр Македон является приближенным клана Гимпу, а Гимпу – приближенным клана лидера Демпартии, олигарха Влада Плахотнюкa.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политический эксперт, комментируя выявившиеся сегодня родственные связи Македона с Лучианом Киртоакэ, брата примара-уголовника Дорина Киртоакэ. Так, стало известно, что Александр Македон является нанашом Лучиана.

– Не зря его племянник Корнел Гимпу был вице-председателем Виктория Банк, а второй «племянник» Д.Дрэгуцану прикрыл кражу миллиарда.

А теперь будьте внимательны.

1. Рекламная фирма Л. Киртоакэ, SRL „Aldora Art”, получила от примэрии самые выгодные места для своих панно, заработав десятки миллионов леев! 3 апреля 2014 года против фирмы было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. „Aldora Art” предоставила теневые услуги фирме Гимпу -„Eurosim” SRL на сумму 392.000 лей. Заключила контракты на 271.000 леев с фирмами-фантомами. Тем не менее, дело Лучиана затягивается.

2. Л. Киртоакэ благодаря своему брату Дорину получил право на открытие ларьков “Coffee Time” в ключевых зонах : парк „Valea Morilor”, ул. В. Пыркэлаб, В. Микле, ул. Пушкина и Штефан чел Маре! И все это с грубым нарушением закона.

3. Александр Македон, благодаря тому, что является нанашом Л. Киртоакэ, тоже получил «жирные» контракты в столичной примэрии. Только одна из его 11 фирм – StarNet Solutii SRL – в 2014-2017 годах заработала 789 083,94 леев! Сколько заработали остальные десять, нам неизвестно.

4. С момента ареста Д.Киртоакэ контракты прекратились. Сегодня А.Македон толкает своего кандидата в примэрию, чтобы и дальше выкачивать деньги!

5. Вы верите, что нанаш Македон, не щадя себя, борется против своего коррумпированного фина? Бизнес-партнер Киртоакэ, Македон, борется против Плахотнюка, который является бизнес-партнером Гимпу?

Господа, может хватить валять дурака? Вы все – одна банда. Вы боролись, боретесь, и будете бороться только за одно – за денежные знаки. На все остальное вам наплевать.