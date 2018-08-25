Цырдя раскрыл истинную цель грядущего протеста: клан Филата пытается договориться с кланом Плахотнюка

Депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя обратил внимание на поразительно схожее поведение нынешней правой оппозиции вместе с “Нашей партией” Ренато Усатого, и ЛДПМ в 2008-2009 годах под руководством Влада Филата.

Обнаружил он и то, что лидеры всех формирований, протестующих якобы против “коалиции” ДПМ-ПСРМ, так или иначе связаны с бывшим премьер-министром, ныне пребывающим в тюрьме.

– Майя Санду, лидер ПАС, была министром образования, членом партии Филата, то есть ЛДПМ. Виорел Чиботару, лидер ЛДПМ, был министром обороны в партии Филата. Виктор Цопа, главный спонсор ДА, был в одном правительстве с Филатом в 90-х. Ренато Усатый, лидер НП, был советником Филата Дмитрий Чубашенко, вице-председатель НП, был кандидатом в депутаты по партийным спискам Филата Елена Грицко, вице-председатель НП, работала в Минюсте (контролировал Филат). В 2008-2009 годах, ЛДПМ Филата протестовала против коалиции ПКРМ-ХДНП-ДПМ. Потом сами создали альянс с ДПМ –АЕИ1. В 2010 году, ЛДПМ устроила массовые протесты против возможной коалиции ДПМ-ПКРМ.

Потом сами создали коалицию с ДПМ – АЕИ 2. В 2015-2016 –ДА и ПДС якобы протестуют против ДПМ.

И что вы думаете? В 2016 году, ДПМ Плахотнюка, ЛДПМ, ДА, ЕНП, ЛП – поддержали на президентских выборах Майю Санду. В 2018, ЛДПМ, ПАС-ДА – протестуют против некой мифической коалиции ДПМ-ПСРМ. Чем же закончатся протесты? Ответ понятен. Они протестуют для того, чтобы заставить ДПМ вступить с ними в альянс, на их условиях. Санду видит себя премьером, Нэстасе-генпрокурором (можно и министром МВД), Чиботару –министром обороны.

Усатому достаточно стать директором МЖД. И это не протесты, а торги с Плахотнюком. Чем больше народу будет, тем выше их активы, а значит шансы создать АЕИ-4. Так что скажете господа -товарищи? Поможем клану Филата договориться с кланом Плахотнюка? – задал вопрос Цырдя.