Цырдя раскрыл истинную цель грядущего протеста: клан Филата пытается договориться с кланом Плахотнюка

Цырдя раскрыл истинную цель грядущего протеста: клан Филата пытается договориться с кланом Плахотнюка

Депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя обратил внимание на поразительно схожее поведение нынешней правой оппозиции вместе с “Нашей партией” Ренато Усатого, и ЛДПМ в 2008-2009 годах под руководством Влада Филата.

Обнаружил он и то, что лидеры всех формирований, протестующих якобы против “коалиции” ДПМ-ПСРМ, так или иначе связаны с бывшим премьер-министром, ныне пребывающим в тюрьме.

– Майя Санду, лидер ПАС, была министром образования, членом партии Филата, то есть ЛДПМ.

Виорел Чиботару, лидер ЛДПМ, был министром обороны в партии Филата.

Виктор Цопа, главный спонсор ДА, был в одном правительстве с Филатом в 90-х.

Ренато Усатый, лидер НП, был советником Филата

Дмитрий Чубашенко, вице-председатель НП, был кандидатом в депутаты по партийным спискам Филата

Елена Грицко, вице-председатель НП, работала в Минюсте (контролировал Филат).

В 2008-2009 годах, ЛДПМ Филата протестовала против коалиции ПКРМ-ХДНП-ДПМ. Потом сами создали альянс с ДПМ –АЕИ1.

В 2010 году, ЛДПМ устроила массовые протесты против возможной коалиции ДПМ-ПКРМ.
Потом сами создали коалицию с ДПМ – АЕИ 2.

В 2015-2016 –ДА и ПДС якобы протестуют против ДПМ.
И что вы думаете? В 2016 году, ДПМ Плахотнюка, ЛДПМ, ДА, ЕНП, ЛП – поддержали на президентских выборах Майю Санду.

В 2018, ЛДПМ, ПАС-ДА – протестуют против некой мифической коалиции ДПМ-ПСРМ.

Чем же закончатся протесты?

Ответ понятен. Они протестуют для того, чтобы заставить ДПМ вступить с ними в альянс, на их условиях.

Санду видит себя премьером, Нэстасе-генпрокурором (можно и министром МВД), Чиботару –министром обороны.
Усатому достаточно стать директором МЖД.

И это не протесты, а торги с Плахотнюком. Чем больше народу будет, тем выше их активы, а значит шансы создать АЕИ-4.

Так что скажете господа -товарищи? Поможем клану Филата договориться с кланом Плахотнюка? – задал вопрос Цырдя.

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