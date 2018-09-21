Цырдя раскрыл цинизм Санду: Что помешало ей повысить зарплаты учителям на 50% в бытность министром образования?

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя поразился цинизму Майи Санду, заявившей, что когда возглавляемая ей партия будет у власти, то зарплаты всех работников в сфере образования вырастут как минимум на 50%.

Он напомнил, что Майя Санду была министром образования с 24 июля 2012 года по 30 июля 2015 года, и предложил показать, как выросла зарплата педагогов за это время.

– 13 июля 2018 года мы отправили депутатский запрос № 3371 в Министерство образования. 9 августа мы получили ответ №03/1-09. Я просто в шоке, честное слово. Согласно официальным данным, зарплата педагогов из общеобразовательных школ и профтехучилищ выглядела следующим образом: Профессор и учитель (высшее образование) –с 01.09. 2009 – получали 1760 леев Профессор и учитель (высшее образование) – с 01.09. 2011 – получали 2200 леев Профессор и учитель (высшее образование) – с 01.09. 2014 – получали 2640 леев! Профессор и учитель (высшее образование) – с 01.09. 2015 – 2720 леев Профессор и учитель (высшее образование) – с 01.09. 2016 – 2955 леев Профессор и учитель (высшее образование) – с 01.09. 2017 – 3289 леев Другими словами, Санду 2 года не повышала зарплат педагогам, заморозив их на уровне 2200 леев! Лишь с 1 сентября 2014, за полгода до своего ухода, она повысила зарплату на каких-то 440 леев. А ведь должна была хотя бы на 1100 леев! Зато она лихо закрывала школы! В 2012 году – 57 школ, в 2013 – 21, в 2014 – 14, в 2015 – 15 школ. Сегодня она опять пытается провести учителей. Что же ей тогда помешало повысить зарплаты на 50%? Она же закрыла 107 школ, лишила работы тысячи педагогов, «сэкономила» миллионы леев! Я думаю, ей помешала совесть. Вернее, ее отсутствие.