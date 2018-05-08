Цырдя: Раду много сделала для себя, еще больше – для олигархов, и ничего – для граждан

Депутат от Партии социалистов и политический эксперт убедился в этом, изучив деятельность незаконно назначенной врио примара Сильвии Раду, ушедшей недавно с данного поста и ставшей кандидатом на пост генпримара.

Богдан Цырдя отметил, что именно благодаря такому списку сомнительных “достижений” она заручилась поддержкой Демпартии.

– Список ee “достижений” утомительно длинный:

1) получала ежемесячную зарплату в Union Fenosa в 430 тысяч леев – за счет повышенных тарифов.

2) В 2015-16 годах перекинула на граждан убытки Union Fenosa в 1,5 млрд леев, с требованием повышения тарифов.

3) В 2000-2011 годах вывела $ 9,5 млн из Union Fenosa в пользу своей частной фирмы – Indra Sisteme SRL. И это опять же за счет тарифов.

4) Потратила 1,8 млн леев на цветочную клумбу в центре столицы.

5) Снесла ДК Профсоюзов на Рышкановке. Авторизацию на снос выдали 24 ноября 2017, когда Раду уже была примаром! Мозаика ДК – в реестре памятников РМ!

6) Сохранила в должности коррупционеров либералов, чьи схемы вывел на чистую воду И.Чебан. Так вот, Молдовану, Фляш, Гамрецки, Грозаву – мило продолжают грабить граждан на прежних должностях!

7) При ней благополучно сгорели Институт микробиологии и Торговый центр в придачу. А ведь буквально за неделю до инцидента, Ион Чебан предложил провести пожарную инспекцию. Не провели.

8) Плюнув на решение совета и протесты ПСРМ, выдала авторизацию на незаконное строительство фирме Braus Imobiliare, по ул. Тестемицану 29/8!

Андрей Нэстасе:

1) Построил себе добротный дом в Кишиневе и еще один в Германии. Планирует построить третий.

2) Встречается с румынами, регулярно пресмыкается перед европейцами. Хочет им отдать прокуратуру, НАЦ, СИБ и всю страну впридачу.

2) Протестовал против И.Додона и ПСРМ под чутким руководством Дирка Шубеля.

3) Ничего для города не сделал и вряд ли сделает.

Ион Чебан:

1. Остановил множество “беспредельных” строек.

2. Настоял, чтобы вся земля продавалась только через аукционы.

3. Отправил в ГП, НАЦ более 2 тысяч запросов, раскрывающи схемы примэрии, в том числе по парковкам, земле, и тд. Судился с НАРЭ из-за тарифов.

4. Подготовил проект по закупке и сборке автобусов (50 единиц).

5. Запустил проект по строительству детских площадок ( 300 единиц).

6. Добился надбавки в 50% к зарплате для персонала детсадов (повара, няни, медперсонал и др.).

7. Добился выделения десятков милионов леев для пригородов.

8. “Выбил” компенсации на транспорт, отопление, воду, вывоз отходов итд.

Так кого выбирать? Тех, кто работал на себя и олигархов, или тех, кто работал на граждан?