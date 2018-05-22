Цырдя: Ради власти Нэстасе и его партнеры готовы на мерзости

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя поразился цинизму одного из симпатизирующих Андрею Нэстасе телеканалов, перевравшему его слова.

Так, обратив внимание на фразу депутата “бесстрашный борец за права насекомых Андрей Нэстасе отказался выйти на открытые дебаты с Ионом Чебан”, вице-председатель партии «Платформа достоинства и правды» Александр Слусарь заявил, что Цырдя назвал насекомыми избирателей Нэстасе.

– Дабы получить голоса правых избирателей, они называют их насекомыми, приписывая это мне! Дабы спрятать трусость Нэстасе, они решили унизить собственного избирателя.

По закону бандитского жанра, Журнал ТВ даже не удосужился уточнить, что я имел в виду. А ведь выражение “борец за права насекомых” устойчивое. Оно означает человека, занимающегося откровенной ерундой, что полностью соответствует реальному образу Нэстасе.

Кстати, на днях эти господа скинули пару прослушек против ПСРМ. Интересно, откуда они у них? Ранее нападали на мать И.Додона, на его беременную супругу, обливая помоями. Все это гордо называется «европейской журналистикой» и щедро спонсируется европейским фондом за демократию.

Это не просто дно. Это высшая форма подлости и приспособленчества. Ранее они называли мерзавцами Гимпу, Шалару, Лянку, Кодряну, Мунтяну, Раду. И ничего. Теперь просят их голоса.

А ведь ПСРМ, лично Чебан и ваш скромный слуга, защищали Журнал ТВ, когда эту медиа-помойку пытались закрыть их бывшие партнеры по бизнесу – ДПМ! Было это в 2015 -2016 годы, и не только тогда.

Теперь вы понимаете, кто поддерживает Нэстасе? Имеете еще вопросы, на какие мерзости готовы эти господа ради власти?

Кстати, думаю: подать в суд или не пачкать руки? – задался вопросом Цырдя.