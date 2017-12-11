Цырдя: Принятие закона «о борьбе с российской пропагандой» — апогей подлости

Борьбу с Россией в Молдове ведет партия, которая в 2010 году благодаря ей стала парламентской, и которая в своей программе 2009, 2010, 2014 года обещала выстраивать «стратегические отношения» с этой страной.

Об этом напомнил депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, имея в виду Демпартию. В то же время, он отметил, что в защите демократии согласно европейским стандартам недалеко продвинулись и критики Демпартии — правые оппозиционные формирования.

— Игорь Гроссу, генсек ПДС, разразился бурей негодования в адрес ДПМ. Мол, лицемерно говорить о борьбе с российской пропагандой, когда 80% каналов в пакете „Moldtelecom” – российские (Неужели? Может, наоборот, европейские?). Если Демпартия хотела бороться с российской пропагандой, нужно было брать пример с Украины!»

Вот вам и европейцы! Вот вам и борцы за демократию!

Короче, партия М. Санду критикует ДПМ за мягкотелость, за половинчатость мер, за то, что она не запретила полностью все российские СМИ и весь российский интернет (вКонтакте, Одноклассники и тд).

Возможно, ПДС Майи Санду недовольна тем, что Демпартия пока еще не подожгла своих критиков, как это было сделано в Одессе. Они же тоже занимались «русской пропагандой».

А может, ПДС недовольна тем, что ДПМ пока не начала войну против своих граждан в Приднестровье и Гагаузии? Нет у нас пока и закона, запрещающего преподавание в школах на родном языке национальных меньшинств. Видимо, Санду эту ошибку исправит.

Теперь вы понимаете, дорогие сограждане, с кем вы имеете дело?

P.S. Напомню Гроссу, что 80% каналов в РМ — украинские, румынские и западные. К примеру, на Прайме вещает Петру Богату, на Молдова 1- «Настоящее время» и т.д. На российских и национальных каналах в РМ крутят пещерную русофобию, — отметил Цырдя.