Цырдя: Президент выступил в ООН не как лидер, а как государственный муж, думая не о своем электорате, а о своем народе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вой, который поднялся вокруг выступления президента Игоря Додона в ООН, был предсказуем. Мы бы запаниковали, не будь это так!

Что должен был сделать президент, по мнению критиканов:

1) Истерить, скулить, жалобно ныть. Бить ботинком по трибуне. Кто-то же должен рассмешить вечно грустных лидеров Зимбабве и Судана?

2) Говорить о проблемах Европы, Украины, Грузии – кого хочешь, но только не о своих!

3) Облаять Россию, Турцию. Можно и Китай. Облаивать нужно убедительно, иначе век кредитов не видать.

4) Потребовать вывод «российского ОГРВ». Одновременно потребовать усилить военный контингент США в Афганистане, ввести войска в Сомали.

5) Сказать что-то плохое про «Северный поток-2». Но так, чтобы все поняли, что мы против и «Турецкого потока».

6) В конце речи попросить у России скидку на газ, доступ к рынкам, пересмотр долгов.

Финал известен: все становится хуже.

Президент поступил иначе. Он выступил не как лидер, а как государственный муж. Он думал не о своем электорате, а о своем народе. Не о своем имидже, а об имидже страны.

1) Поэтому он не истерил, а выступал осторожно и взвешенно. Вышел не с речью, а с видением («Большой пакет для РМ» и т.д.).

2) Предложил международное признание нашего нейтралитета. А как иначе можно объединить страну?

3) Призвал великие державы помочь в объединении страны. Проще говоря, согласился с Сергеем Шойгу и Джоном Болтоном о ликвидации боеприпасов, о переговорах в рамках формата 5+2.

4) Республика Молдова должна стать зоной сотрудничества, а не конфронтации ведущих мировых держав. Зоной для инвестиций, совместных производств, а не конфликтов.

5) Республика Молдова может быть первым шагом в построении Европы «от Лиссабона до Владивостока», Европы без войн. Как мечтали об этом де Голль, Жак Ширак, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и многие другие.

Конечно, многим нашим политиканам нравится говорить о войне, а не о мире! Но я уверен, что это останется в прошлом.

P.S. Впервые в истории РМ лидер страны выступил с трибуны ООН на русском языке. Я считаю, это хорошо.