Цырдя: Президент в одиночку противостоит олигархам и их лакеям

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя задается вопросами: “Почему только президент сопротивляется антинародным инициативам ДПМ? Или в этом и состоит “бином”?”. Свои рассуждения на этот счет Цырдя привел на своей странице в соцсети.

Ниже приводим текст комментария без сокращений.

Судите сами:

1. Назначение генпрокурором Эдуарда Харунжена. Только президент воспротивился, обратившись в Верховный суд. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПКРМ, НП вместо поддержки стали глумиться над президентом ;

2. Закон о миллиарде, который должен возвращать народ. Президент пытается организовать референдум. КС лишает его этого права. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА, ПКРМ, НП ликуют. Красиво, не так ли?

3. Офис НАТО. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за ;

4. Запрет русскоязычных ТВ-программ. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за;

5. 9 мая – День Победы и День Европы. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за;

6. Учения с НАТО на Украине. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за;

7. Повышение пенсионного возраста. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за;

8. Поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют работодателю увольнять пенсионеров по своему желанию. Президента отстраняют за нежелание промульгировать. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА ликуют ;

9. Сдача Республиканского стадиона посольству США. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП проголосовали за;

10. Внедрение румынского языка и евроинтеграции в Конституцию. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за ;

11. Гей-парады, избиение священников и верующих. Только президент осудил! ПАС – открыто за. ЛП, ЛДПМ, ЕНП,-ДА, ПКРМ, НП стали мочить президента ;

12. Отмена Конституционным судом русского языка в качестве языка межнационального общения. Президент против. ЛП, ЛДПМ, ЕНП, ПАС-ДА – за…

После всех этих примеров у вас есть еще вопросы, кто борется с олигархами из ДПМ, а кто прислуживает им?

На самом деле президент в одиночку противостоит олигархам и их лакеям. Все эти нукеры день и ночь пинают его только за то, что он за дружбу с Россией, православие, народовластие, независимость и демократический социализм.

Все остальное – от лешего.