Цырдя предложил отправить Киртоакэ и Канду на борьбу с Путиным в ИГИЛ и на Донбасс

Цырдя предложил отправить Киртоакэ и Канду на борьбу с Путиным в ИГИЛ и на Донбасс

Успешный опыт Дорина Киртоакэ в борьбе с российскими танками необходимо использовать.

В этом уверен депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя. Он обрисовал, как Молдова может внести весомый вкладом в дело глобальной безопасности и стабильности.

– Принимая во внимание неординарную способность Киртоакэ останавливать самого Путина, систему С-400,”Калибр”, “Панцырь”, “Солнцепек”,

Учитывая готовность спикера Канду поделиться с Дональдом Трампом своим опытом борьбы с “российской агрессией”,

Обращаемся к П.Порошенко и к руководству ИГИЛ в Сирии принять этих граждан и отправить на передовую в Донбасс и сирийскую Думу.

Просим господина Трампа рассмотреть возможность переброски этих двух “терминаторов” в Афганистан и Йемен для борьбы с Талибаном и ликвидации спецназа ФСБ.

Это будет нашим весомым вкладом в деле глобальной безопасности и стабильности.

Иначе Путина не остановить.

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