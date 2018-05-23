Цырдя: Правые в панике от реальной перспективы потери столицы

В преддверии второго тура выборов генпримара Кишинева возобновились попытки со стороны правых партий “оболванить” избирателей, попытавшись убедить их, что исход выборов предрешён и кандидат от Партии социалистов Ион Чебан проиграет.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя. Обрисовал он и причины, по которым такие попытки изначально обречены на неудачу, а Андрей Нэстасе – на проигрыш во втором туре выборов генпримара.

– 1. Чебан опережает Нэстасе почти на 10%. Сократить этот разрыв не так уж и просто, учитывая откровенную ненависть унионистов и демократов к Нэстасе.

2. У Нэстасе нет харизмы, лидерских и бойцовских качеств. Его рейтинг вырос за счёт грубейших ошибок ДПМ. Он стал открыто избегать Чебана, который на всех дебатах разносил его в пух и в прах.

3. Правые раздроблены. Никто не будет работать на Нэстасе, который неоднократно на них нападал. Не нужно это ни ДПМ, ни ЛП, ни ПУН, ни НЛП. И тут даже Госдеп не поможет. Конечно, на словах его поддержат, а на деле – вряд ли. Возможно, на него будет работать М. Санду, что приведёт к смерти её партии. А Санду это надо?

4. Электорат Сильвии Раду – это электорат ПСРМ, о чём говорят солидные опросы.

Она везде копировала социалистов, участвовала в празднике 9 Мая. Её 17% перейдут почти целиком к ПСРМ и И.Чебану. А этого достаточно для убедительной победы.

5. Д. Киртоакэ владел всем админресурсом столицы, админресурсом трёх министерств ЛП из правительства, обладал поддержкой ДПМ и партий правящего альянса (в том числе ЦИК, который помог в 2011 году сфальсифицировать выборы), высоким рейтингом власти и евроинтеграции, поддержкой Румынии! Сегодня этого всего у А. Нэстасе нет и вряд ли будет. ЦИК – под контролем ПКРМ. Правительство – у ДПМ. Мэрия – сам чёрт не разберёт.

6. Безусловно, на дебатах граждане узнают много интересных деталей об Андрее Нэстасе. Таких, что некоторым станет тошно. И они не то что за него голосовать, а не захотят даже упоминать его имя всуе. Вот почему А. Нэстасе избегает Чебана, – отметил Цырдя в своей статье.