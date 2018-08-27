Цырдя: Правительство и парламент в Молдове независимые от воли народа

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт поздравил граждан страны с Днем независимости Республики Молдова.

Богдан Цырдя отметил, что независимость у Молдовы – особенная.

– У нас независимые от воли народа правительство и парламент. Посол США подтвердит. У нас независимые от граждан СМИ. Национальный фонд за демократию, Европейский фонд за демократию, фонд Сороса, Департамент Romini de pretutindeni – не дадут соврать.

Мы построили независимое от закона правосудие. Это написано в секретном протоколе АЕИ-2 от 2010 года. Там ВСП, Генпрокуратура, СИБ были распределены между ЛП,ДПМ, ЛДПМ.

Мы имеем 12000 независимых от общества НПО. И Джордж Сорос знает почему.

Мы создали независимые от трудящихся Профсоюзы. И уничтоженный дворец культуры профосоюз тому подтверждение.

Особенно радует независимый от спроса и предложения рынок. Он не зависит даже от курса $. Растет доллар, растут цены. Падает доллар – цены снова растут.

Тем не менее, Молдова существует с 1359 года! Молдаванам как народу – почти 1000 лет. И это дает основание утверждать, что у Молдовы есть будущее. Просто за это будущее нужно бороться.

С праздником, друзья! – завершил свое послание на оптимистичной ноте депутат.