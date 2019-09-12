Цырдя поставил на место “плахотроллей”: Господа, вы в своем уме?

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Не прошло и двух недель после прихода новой власти, как орда партий, специально обученных аналитиков и придворных журналистов начали выть!
Ничего не изменилось! Новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка!
Ничего себе! Господа, вы в своем уме?
А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого отняли собственность, как у Транги, Цоп и т.д? Одного!
Назовите хоть одного политзаключенного новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе! Григорчук, ударивший по фейсу Сережу Сырбу? Тоже гуляет!
А хоть одного предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали табачку за 8 млн евро, Air Moldova за 50 млн леев, Farmaco, UNIC, “Виброприбор”, Tracom – задаром, и так далее…
А одну крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта?
А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно.
К примеру, чиновник Х продал, как Анатолий Шалару, 3 ракетных комплекса Нева 125 СМ за 600.000 долларов, то есть, в пять раз дешевле их реальной цены?
Или чиновник У, который хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев?
Так спрашиваю еще раз: хоть одну схему можете назвать?!
А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…
Вы хотите к этому вернуться?
Плахотнюк тоже…Ах да – и плахотролли!