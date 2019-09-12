Цырдя поставил на место “плахотроллей”: Господа, вы в своем уме?

А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого отняли собственность, как у Транги, Цоп и т.д? Одного!

Назовите хоть одного политзаключенного новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе! Григорчук, ударивший по фейсу Сережу Сырбу? Тоже гуляет!

А хоть одного предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали табачку за 8 млн евро, Air Moldova за 50 млн леев, Farmaco, UNIC, “Виброприбор”, Tracom – задаром, и так далее…

А одну крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта?

А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно.

К примеру, чиновник Х продал, как Анатолий Шалару, 3 ракетных комплекса Нева 125 СМ за 600.000 долларов, то есть, в пять раз дешевле их реальной цены?

Или чиновник У, который хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев?

Так спрашиваю еще раз: хоть одну схему можете назвать?!

А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…

Вы хотите к этому вернуться?

Плахотнюк тоже…Ах да – и плахотролли!