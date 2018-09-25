Цырдя: После сегодняшнего спектакля рейтинг Канду окончательно укрепился в зоне плинтуса

Приостановление полномочий президента Конституционным судом для утверждения кандидатур министров было похоже на представление в театре абсурда.

Такого мнения придерживается депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя. Он обратил внимание на то, что всенародно избранного президента страны с рейтингом в 51,9% отстранил спикер парламента с рейтингом в 2,1%.

– За одного проголосовали 834 000 граждан. За другого – 5 судей КС. И если это не узурпация власти, тогда что это? И.Додон осуществлял власть от имени народа, который его избрал. От чьего имени осуществляет власть Канду? От имени ЛДПМ, НП, ПАС-ДА? Посольства США? Эй, господа, отзовитесь, что молчите! Или вы опять с ДПМ заодно?

2. Мотивация КС – просто шедевр маразма! Якобы гарант конституции нарушил конституцию. То есть, если президент воспротивился назначению двух знатных коррупционеров (один из которых – фигурант в уголовном деле!) – он нарушил конституцию и права коррупционеров на коррупцию!

А ведь ранее тот же КС отказал В.Филату в занятии должности премьер-министра из-за «подозрения в коррупции»! Сегодня КС разрешает назначение Чубука и Раду по той же причине!

Но если президент нарушил конституцию, почему его 4 раза восстанавливают обратно? Ежу понятно, что его временно отстраняют, чтобы назначить своих марионеток в правительстве!

3. Если президент не прав, почему демократы не идут на импичмент? Все просто. Рейтинг у Игоря Додона больше 50%, а у Канду- 2.1%. После сегодняшнего спектакля, думаю, что у Канду он окончательно укрепился в зоне плинтуса.

4. Демократы пошли на провокацию с целью дискредитации президента в контексте предстоящих выборов (не смогли через покушение, пошли на отстранение).

Если бы президент подался шантажу и подписал назначение министров – тут же все стали бы выть про «бином» Плахотнюка и Додона. Если бы поднял митинги протеста – получил бы запрет ПСРМ.

На самом деле было принято правильное решение. Это только укрепит рейтинг президента, и все опросы подтверждают это.

А демократы хотели подставить президента, но подставили сами себя.

P.S. Венецианская комиссия против механизма временного отстранения…это считается произволом, – заметил Цырдя.