Цырдя: пора вернуть землю крестьянам, заводы – рабочим, власть – народу и надежду – нашим гражданам (ВИДЕО)

Политолог и депутат Партии социалистов Богдан Цырдя в ходе сегодняшнего митинга жёстко раскритиковал и высмеял партии проевропейского толка, которые сейчас находятся у власти, и которые позиционируют себя в качестве партий оппозиции, хотя на самом деле таковыми не являются.

Депутат ПСРМ отметил, что сегодня, те, кто на протяжении 9 лет грабил и унижал нашу страну, снова рвутся к власти, “имитируя при этом лютую борьбу друг с другом”.

– Они сменили кепки, гражданство, название партий, а кое-кто и пол. ЛДПМ Филата, которая 9 лет грабила эту страну, сегодня якобы уже в оппозиции и борются с теми, кто был их партнёрами. Сегодня либералы Гимпу, которые 9 лет грабили день и ночь, не щадя себя, своих детей, семьи, они уже якобы борются с теми, с кем грабили всех нас. 9 лет перед выборами эти граждане имитируют и разыгрывают лютую борьбу друг с другом. Санду обзывает Канду, Канду критикует Санду. Чеботарь из Демпартии поливает грязью Чеботару из ЛДПМ. Нэстасе называет вором Тэнасе, а Тэнасе убеждён, что вор – Нэстасе. А после выборов – гоп и они снова в альянсе за евроинтеграцию и со смеху умирают с тех, кто за них опять проголосовал, – сказал он.

Богдан Цырдя такжже признался, что ему никак не удаётся разобраться, в чём разница между Санду и Канду, между Нэстасе и Тэнасе, между Чеботару и Чеботарь.

– Санду – гражданка Румынии и Канду гражданин Румынии. Про Тэнасе и Нэстасе я вообще промолчу. Санду без разрешения посла США даже в буфет боится сходить, так и Канду с послом США на «ты». Санду закрывала школы, а Канду закрывает больницы. Санду голосовала за то, чтобы спикером стал Канду, так и Канду голосовал за то, чтобы министром образования стала Санду. Санду за то, чтобы мы вступили в НАТО, а Канду уже открывает офисы НАТО. Санду за «унирю», так и Канду не только за «унирю», он внедряет «унирю» – строит мосты через Прут, строит газопровод Яссы-Унгены и даже сплясал хору «унири» в румынском парламенте. Санду голосовала за 5 млрд леев, чтобы выдать банкам Шора, так и Канду проголосовал за эту «благородную» цель. Единственная разница между Санду и Канду состоит в том, что Санду открыто ходит на гей-парады, а Канду никак не может решиться. Но если посол США скажет «надо», пойдут все: и Тэнасе, и Нэстасе, и Чеботарь, и Чеботару. И теперь они убеждают нас, что одна марионетка США борется якобы с другой марионеткой США, – отметил он.

Справедливо подчеркнул депутат Партии социалистов, что “если ЛДПМ, ПКРМ, ПАСкуДА и либералы хоть раз находились в оппозиции, то только к собственному народу”.

– Напомню, что Воронин сегодня забыл, как голосовал за правительство Кирилла Габурича. Гимпу, убей, не вспомнит, как голосовал за правительство Филипа. Майя Санду, как будто после тяжёлой контузии, никак не может вспомнить, что она была министром в правительстве Филата, Лянкэ, Габурича и даже Натальи Герман. Сегодня эти товарищи снова рвутся к власти. Да, украли BEM, аэропорт, миллиард, Республиканский стадион, но ведь ещё остались «Молдтелеком», «Металферос», Молдавская железная дорога, «RED-Nord», «RED-Nord-Est», Криковские подвалы и Бог ещё знает что. Впереди столько планов, столько схем, – с иронией сказал политолог.

Он уверен, что пришло время “разогнать этот публичный дом, образно говоря, вернуть землю крестьянам, заводы – рабочим, власть – народу и надежду – нашим гражданам. И тогда у Молдовы будет не только славное прошлое, но и счастливое будущее”.