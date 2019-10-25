Цырдя: Пригороды голосовали за “правых”, которые после выборов всегда о них забывали

О чем это говорит?

О том, что действия и усилия Иона Чебана не прошли даром. Я не знаю ни одного пригорода, где бы Ион Чебан не помогал людям.

Он помогал с дорогами, с канализацией, с водой, с мусором, ремонтом школ и садиков и так далее. Если дошло до того, что в Колонице 72% избрали примара-социалиста, значит люди оценили те усилия, которые Ион Чебан приложил, чтобы помочь пригородам.

Ведь до сих пор что делали эти правые кандидаты?

Они пугали пригороды, что вот придет там Путин на танке, медведи на велосипеде, их убьют, в Сибирь сошлют и так далее. Люди поднимались и голосовали за правых.

Теперь опять пугают, что вот придут левые и пригороды вычеркнут. И, кстати, наш конкурент, Андрей Нэстасе то же самое делает, хотя сам умирает со смеху от собственного бреда!

Ведь в Кишиневе всегда левые побеждают, это всем известно. Правые побеждают за счет того, что где-то 18 тысяч голосов перетекают с пригородов к ним и разница в 5-6 тысяч голосов всегда в пользу правых.

А когда выборы проходят, о пригородах с успехом забывают.

В результате, как была в Цынцаренах эта самая крупная свалка в Европе, так она и остается.

Как были в Бачое 5 свалок мусора, где крысы чувствуют себя как дома, так и остались.

Как были в Кодру перебои с водой, так и продолжаются!

Как был в Сынжере (и не только) запах от очистных, так и есть. Единственная перемена – что запах усилился!

Вывод прост – пора объединить Кишинев. И пригороды, и столичные жители должны вместе поддержать человека, который решал их проблемы, а не создавал новые.

И этот человек – Иван Чебан.