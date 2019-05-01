Цырдя: Пора начинать продвигать интересы не внешних партнеров, а молдаван!

Депутат парламента от фракции Партии социалистов РМ Богдан Цырдя считает, что сегодня, в первую очередь, нужно продвигать интересы граждан Молдовы, а не тех наших «партнеров», которые призывают к разрушению страны. Об этом он заявил на первомайском митинге ПСРМ.

Приводим текст выступления Богдана Цырди полностью.

К сожалению, сегодня нам нечего праздновать. Хотя некоторые считают, что мы гордимся даже тем, что у нас самое большое кладбище в Европе – «Дойна», самая большая свалка мусора в Европе – в Цынцаренах, и самый большой бордель в Европе, расположенный прямо в Парламенте Республики Молдова!

Как мы дошли до этого? Все просто.

Сначала они сказали нам, что у нас слишком много социализма. Они дали нам капитализм.

Затем они сказали нам, что у нас слишком много предприятий. Они ликвидировали их.

Потом они сказали нам, что у нас слишком много школ. Они оптимизировали их.

Потом они сказали нам, что у нас слишком много больниц. Они закрыли их.

Тогда они сказали нам, что у нас слишком много прав. Они отменили их.

Сегодня говорят, что у нас слишком много граждан …

Мы оказались в действительно нелепой ситуации, так как сегодня, если вы говорите о бесплатной медицине, бесплатном образовании, бесплатной квартире, гарантированной работе – вы можете быть немедленно связаны и доставлены в сумасшедший дом.

И если вы все еще не находитесь в больнице в Костюженах, то только потому, что и она оптимизирована.

Сегодня вы видите, что происходит. Некоторые предлагают нам объединиться с Санду, чтобы избавиться от Канду, другие предлагают объединиться с Канду, чтобы избавиться от Санду.

Мы решили начать переговоры с Санду.

И к чему мы пришли? Санду хочет быть премьер-министром, Нэстасе – спикером, правительство – должно принадлежать им же, так как у них много куметров, нанашей, друзей-приятелей.

А мы должны находиться в оппозиции и голосовать за все, что придет представителям блока ACUM в голову!

Я думаю, что вы уже понимаете, что они собираются нам предложить!

Давайте закроем сотню школ, потому что к этому призывает Всемирный банк!

Давайте урежем пособия, пенсии и зарплаты, потому что этого требует Международный валютный фонд!

Давайте продадим стратегические предприятия, потому что этого хотят американцы!

Давайте организуем 2-3 гей-парада, потому что этого хотят европейцы …

Давайте примем участие в военных учениях, которые проводятся против России, потому что этого хочет блок НАТО.

А потом мы начнем плакаться на то, что у нас растут цены на газ, свет, и больше нет рынков сбыта в России!

Конечно, это хорошо для продвижения интересов американцев. Но, может, пора уже начать продвигать интересы молдаван?

Неужели люди голосовали за нас, чтобы мы продвигали программу Санду или Канду?

Это логично – большинство граждан проголосовали за программу ПСРМ!

И мы будем бороться за нее!