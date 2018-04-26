Цырдя: Пока Чебан боролся с повышением тарифов, кое-кто наживался на них

Депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя попытался выяснить, что сделали нынешние кандидаты в примары столицы для решения самой злободневной проблемы кишиневцев – высоких тарифов на воду, электричество и прочие услуги.

Что касается Сильвии Раду, он напомнил, что, будучи президентом Gas Natural Fenosa Moldova, та безжалостно повышала тарифы на электричество, а также перебросила потери этой компании в 1,5 млрд леев на плечи горожан.

– Благодаря заоблачным тарифам, которые оплачивали мы с вами, С.Раду имела зарплату в 430 тысяч леев в месяц, 10 банковских счетов, 31 участок земли, 1 дом, 2 квартиры, 4 фирмы, несколько автомобилей. За эти «достижения» Демпартия решила ее повысить в должности врио мэра. Теперь она будет выбивать из граждан тарифы на воду, тепло, вывоз мусора и бог еще знает что. Еще один любопытный штрих: родилась в Хынчештах, но мэром хочет стать в Кишиневе! – указал Цырдя.

Многого добился, но лишь для себя, по мнению депутата, и глава партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе. Так, он имеет 3 дома, 7 пристроек, 2 га сельхозземли, 2 участка в Бубуечь, 2 – в Дурлештах. Родился Нэстасе в селе Мындрешты.

– Мы видели, как Нэстасе яростно боролся за активы Виктора Цопа, которые были похищены из молдавских банков. Но мы не видели, чтобы Нэстасе боролся против повышения тарифов на газ, электричество, воду. Ну хоть один митинг покажите! – попросил Цырдя.

В противовес им, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан имеет обычную квартиру на Буюканах, один участок земли, один автомобиль: работая чиновником, миллионером не стал.

– Родился и вырос в Кишиневе, поэтому лучше других знает все проблемы столицы. Чебан участвовал в десятках митингах против повышения цен на электричество, воду, тепло. Судился с НАРЭ из-за тарифов. По инициативе Чебана повысили «потолок» компенсаций за отопление на одного человека с 2000 до 3000 леев. В 2016 году в эту категорию попали более 41 тысячи семей. Он же протолкнул решение об освобождении пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан от уплаты излишков воды, указанных в счетах на оплату. Компенсацию получили 33869 тысяч семей. Благодаря Чебану были найдены средства для выплаты компенсаций за разницу в тарифе на вывоз отходов. Только за июль 2017 года компенсации получили почти 35 тысяч горожан. Вот и делайте выводы: кто боролся с тарифами, а кто наживался на них! – подчеркнул депутат.