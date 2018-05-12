Цырдя: Подумайте, кого выбирать в мэры: «своего барина» или «своего парня»?

Депутат от Партии социалистов и политический эксперт Богдан Цырдя высказался в адрес некоторых кандидатов в примары, изучив их деятельность и предвыборную кампанию.

Так, он предложил всем гражданам оценить близость каждого кандидата к народу и рассудить, чья кандидатура более достойна занять кресло примара города Кишинёв. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

– Андрей Нэстасе встречался с кем угодно, кроме собственных граждан. Более того, все его встречи в основном проходят за рубежом! Все лицезрели его с лидером румынской PNL В.Орбаном, с лидером ЕНП Доллом, с послом ЕС Михалко. После такой активной “кампании”, убежден, что Нэстасе имеет все шансы стать мэром…Ясс, – заметил эксперт.

Он отметил, что в гонке “гламурных и богатых” не отстаёт и Сильвия Раду, которая “мило общается с олигархом Стурзой и регулярно встречается с Плахотнюком”. Кроме этого, депутат напомнил, что на должность директора “Gas Natural Fenosa” ее продвигал лично Воронин, на должность мэра – лично Плахотнюк, а агитирует за нее на Рышкановке лично Шор.

– Мы видели ее на встречах с министром ДПМ Моникой Бабук. Видели ее даже за барским застольем с прикормленными властью журналистами. Но мы не видели ее на встречах с пенсионерами, инвалидами, обездоленными гражданами. Не барское это дело. Брезгливо обходит она стороной и предприятия, боится как черт ладана встреч во дворах, дебатов с оппонентами, интервью на оппозиционных каналах : JTV, NTV, TV8. Оно и понятно: того гляди спросят про зарплату в 430.000 леев на Union Fenosa, как она тарифы повышала и т.д. Да и зачем ей это, когда 30 СМИ Демпартии безжалостно пиарят ее каждый день, создавая образ чуть ли не святой, – заметил Цырдя.

В финале эксперт предложил рассмотреть деятельность кандидата в мэры города от Партии социалистов Иона Чебана, который, по его словам, с 06:00 до 22:00 находится рядом с людьми – встречается на дворах, на предприятиях, в детских садах, университетах, больницах. Он проводил встречи с врачами, учителями, пенсионерами, рабочими, был на Franzeluta, JLC, Aroma SA, Olmosdon SRL, Macon SA, ÎS Fabrica de sticlă, IUVAS и т.д.

– Каждого выслушал, многим помог. Вот почему для большинства граждан, Чебан уже стал своим. Кто еще из конкурентов встречается с людьми, помогает им, знает их радости и беды? Вот и подумайте, кого выбирать в мэры: «своего барина» или «своего парня»? – подытожил он.