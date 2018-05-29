Цырдя: Поддерживаемый ДПМ Нэстасе уже видит себя примаром, но рановато

Под давлением Госдепа и Евросоюза Демпартия стала косвенно помогать кандидату в генпримары Андрею Нэстасе.

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Свидетельствуют об этом, по мнению народного избранника, множество фактов.

1. Все союзники ДПМ: PL, PUN, PPEM – сделали заявления в поддержку А.Нэстасе. Он их ласково поблагодарил.

2. Полностью управляемый из GBC В.Воронин день и ночь бьет по Чебану. Все его высказывания щедро тиражирует Jurnal TV! То есть, борцы с ДПМ тиражируют бред ее союзников.

3. Аналитики, близкие к ДПМ, мягко и неохотно, но все же поддерживают лидера платформы ДА. Гурэу нападает на Додона, экс-депутат ДПМ С.Жантуан делает то же самое. Подпевают им и «экс»-депутат ДПМ Нантой, «экс»-вице-министр ДПМ А.Попов, «экс»-советник Лянкэ – В.Кульминский!

4. Унионистская ODIP, которая давно на подкормке демократов, массово забросала весь город листовками про «советские репрессии». Это должно вызвать гнев унионистов и поднять всех против Чебана.

5. Претор ДПМ Немеренко организовал встречу в буюканской претуре, согнав туда весь персонал детсадов. Потом согнали врачей в Скорой помощи. Потом в автобусном парке. Встречи организовывают и в пригородах, и в мунпредприятиях, и в университетах.

6. Вице-председатель молодежной организации ДПМ Ион Харгел выставил в интернете фотографию своего бюллетеня, хвастаясь, что проголосовал уже в первом туре за Нэстасе!

7. Нэстасе использует на конференциях откровенную ложь лакеев ДПМ, в которых ПСРМ обвиняется в сговоре с застройщиками. Причем без доказательств!

8. Слусарь угрожает некими «секретными прослушками» советников ПСРМ! Ранее то же самое делал союзник ДПМ – унионист Кодряну. То, что это мерзко, понятно. Один лишь вопрос: откуда у вас это, господа? Неужели НАЦ и СИБ подкинули?

9. Уже есть информация, что ДПМ помогла Нэстасе напечатать сотни тысяч листовок с якобы компроматом на ПСРМ и Чебана. Скинут их в пятницу, в основном по пригородам.

10. Сам Нэстасе открыто встречается с евродепутатами, лидерами румынских партий, которые ему выражают поддержку! Но ЦИК, снявший Регину Апостолову за ничтожное нарушение, глух и слеп по отношению к Нэстасе. Любопытно, не так ли?

11. За Нэстасе агитируют и многие правые СМИ и НПО, зажиревшие от щедрых грантов Сороса, ЕФД, НФД. И ничего. ЦИК не видит, КСТР не слышит. Это не считается «затратами на выборы».

12. Член команды Нэстасе в его присутствии угрожает убийством оппонентов. А он одобрительно молчит. Вы думаете, МВД или ГП заводит дело? Нет. Они задерживают мэра ПСРМ из Киоселия Русэ. Намек тонкий, но понятный.

13. 28 мая Конституционный суд РМ перенес рассмотрение запроса либералов о лишении русского языка статуса языка межнационального общения с 29.05 на 4 июня. То есть, русский язык треснут «аккурат» после выборов. А сейчас этого делать нельзя, ведь это может поднять весь Кишинев вокруг Чебана!

Уже сегодня Нэстасе празднует победу. Он видит себя мэром, считая сами выборы лишь неким формальным недоразумением.

Что тут скажешь? Рановато празднуете…