Цырдя – Плахотнюку: Смиритесь с судьбой и с будущим приговором свободной юстиции

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Сегодня Владимир Георгиевич, он же кукловод, он же координатор, он же “лучезарный” (так его называли в руководстве ДПМ) – решил сложить депутатский мандат.
Похоже, его примеру последуют его апостолы: Андриан Канду, Константин Ботнарь («борсетка»), Владимир Андронаки.
Владимир Плахотнюк обвиняет во всех своих бедах Москву и Россию. Дескать, Россия хочет захватить юстицию, суды, силовиков. Это, мол, не деолигархизация, а российская оккупация!
Жалобы господина кукловода против России вызывают недоумение.
1) А российское гражданство тоже Москва его заставила получить?
2) А экспорт вина в Россию в начале 90-х и рубить сумасшедшие деньги тоже Кремль предложил?
3) А когда в 2006 году он связался с Солнцевской ОПГ и попал под мониторинг французского бюро Интерпола? Тогда что, тоже Россия его принудила?
4) Так, в 2010 году он вел переговоры с Сергеем Нарышкиным о создании альянса ДПМ-ПКРМ. Фактически договорились. Это что, Кремль умолял Плахотнюка создать альянс или наоборот?
5) А отмывание 70 млрд долларов российской мафии через молдавские банки (Ландромат) кто организовал? Неужели Кремль контролировал Нацбанк?
6) А самый рейтинговый тв-канал “Первый” (“Прайм”) – кто контролировал? Или Москва угрожала физической расправой Владу Георгиевичу, чтобы тот взял канал и зарабатывал миллионы?
7) А кто русским предложил федерализацию в 2016, а потом в 2019 (5 июня)? Дух святой?
8) А кто зарабатывал сотни миллионов долларов на электроэнергии через «Энергокапитал»? Это же сепаратисты, которых контролирует Москва!
9) А кто пиарился на российских звездах (Басков, Киркоров, Галкин) на выборах? Или это Россия давила?
На самом деле, это вы, Влад Георгиевич, 15 лет грабили эту страну, а не Москва. Вы подчинили юстицию, вы посадили всех своих оппонентов, вы выкачивали миллиард, а не Москва.
Вы удивитесь, но все это поняли. Поэтому смиритесь с судьбой. И да – и с будущим приговором свободной юстиции.