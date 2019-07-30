Цырдя – Плахотнюку: Смиритесь с судьбой и с будущим приговором свободной юстиции

Жалобы господина кукловода против России вызывают недоумение.

1) А российское гражданство тоже Москва его заставила получить?

2) А экспорт вина в Россию в начале 90-х и рубить сумасшедшие деньги тоже Кремль предложил?

3) А когда в 2006 году он связался с Солнцевской ОПГ и попал под мониторинг французского бюро Интерпола? Тогда что, тоже Россия его принудила?

4) Так, в 2010 году он вел переговоры с Сергеем Нарышкиным о создании альянса ДПМ-ПКРМ. Фактически договорились. Это что, Кремль умолял Плахотнюка создать альянс или наоборот?

5) А отмывание 70 млрд долларов российской мафии через молдавские банки (Ландромат) кто организовал? Неужели Кремль контролировал Нацбанк?

6) А самый рейтинговый тв-канал “Первый” (“Прайм”) – кто контролировал? Или Москва угрожала физической расправой Владу Георгиевичу, чтобы тот взял канал и зарабатывал миллионы?

7) А кто русским предложил федерализацию в 2016, а потом в 2019 (5 июня)? Дух святой?

8) А кто зарабатывал сотни миллионов долларов на электроэнергии через «Энергокапитал»? Это же сепаратисты, которых контролирует Москва!

9) А кто пиарился на российских звездах (Басков, Киркоров, Галкин) на выборах? Или это Россия давила?

На самом деле, это вы, Влад Георгиевич, 15 лет грабили эту страну, а не Москва. Вы подчинили юстицию, вы посадили всех своих оппонентов, вы выкачивали миллиард, а не Москва.

Вы удивитесь, но все это поняли. Поэтому смиритесь с судьбой. И да – и с будущим приговором свободной юстиции.