Цырдя: Пережив эпический облом, демократы сменили пластинку

Сами демократы утверждают, что “про-Молдова” – это независимость и нейтралитет, уважение к традиции, народу, к национальным интересам Молдовы. Лихо закрутили. До слез, честное слово. Некоторые наивные граждане даже заговорили о прозрении демократов, их желании сблизиться с ПСРМ! Ничего себе!

Что вы имеете в виду, когда говорите “про-Молдова”, господа?

1. Неужели под уважением к традициям вы подразумеваете принятие Закона «О равенстве шансов ( Nr. 121 от 25.05.2012)?

2. А под уважением независимости – отказ от изучения истории Молдовы? А ведь ПСРМ предлагала вернуть этот предмет в школы страны 8 лет подряд! Или, может быть, легализация унионистских партий – это уважение независимости? Не говоря уже о подписании деклараций об «унире» селами, где мэрами являются демократы: Русештий Ной и Улму Яловенского района, Фештелница Штефан-Водского района?

3. А под уважением нейтралитета Вы видимо подразумеваете открытие офиса НАТО (8.12.2017), против которого протестовала лишь ПСРМ?

Или военные учения НАТО в Украине Rapid Trident?

4. Особо впечатляет словоблудие ДПМ про «национальные интересы Молдовы» Видимо, имеется в виду передача 40% нашей территории в концессию американской оффшорной фирме Frontera Resources LTD? Или это стадион в 5 га и 20 миллионов евро, предоставленные безвозмездно американцам, вопреки сопротивлению президента? Или банкротство и приватизация Air Moldova за 50 млн$? Или попытка внести европейский вектор в Конституцию (18.10.18)? Напомню –только ПСРМ голосовала против евроинтеграции.

5. А как вяжется ваша «забота о гражданах» и увеличение пенсионного возраста до 63 лет? Или передача частным компаниям права осуществления онкологического лечения, причем с использованием фондов CNAM? Или взваливание на плечи граждан украденного миллиарда, против чего мы выступали? Это вы называете заботой?

6. А может быть запрет российских аналитических и новостных программ означает “про-Молдова” (7.12.17)? Или, может быть, ПСРМ должна поддерживать Канду в его намерении праздновать 9 мая – День Европы ? И если это не плевок в сторону 27 млн советских граждан, отдавших жизнь за нашу победу, тогда что же это?

Видимо, мы по-разному понимаем понятия чести, достоинства, патриотизма. И слава Богу!