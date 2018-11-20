Цырдя: Переход к президентской республике поможет уничтожить феномен захваченного государства, олигархический режим и капитализм кумэтров

В Республике Молдова сложилась олигархическая система, а государство – захвачено. Рыночная экономика в нашей стране задавлена, поэтому нет ни экономического роста, ни инвестиций, зато есть непрерывно растущая коррупция.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Он выразил уверенность в том, что олигархи боятся президентского режима, а потому лишают главу государства полномочий и рычагов влияния, изолируют и отстраняют его и даже хотят ликвидировать институт президентства.

– Только президент, и это доказано историей во многих странах, может разрушить олигархическую систему, – сказал он.

В данном контексте Цырдя отметил, что социалисты будут добиваться установления президентской республики, а глава государства сможет самостоятельно назначать премьер-министра, генерального прокурора, глав СИБ, Государственной охраны, министра обороны. Также президент сможет разрешать или блокировать участие военных контингентов РМ в международных операциях и будет нести ответственность за внешнюю политику, как ныне и предусматривает Конституция страны.

– Переход к президентской республике поможет нам уничтожить феномен захваченного государства, олигархический режим и капитализм кумэтров. Поэтому так называемые проевропейские правые бьются в истерике, когда слышат о президентской республике. Если вы хотите избавиться от захваченного государства и олигархического режима, это можно сделать только путем установления президентской республики, – добавил депутат.

Цырдя также отметил, что социалисты обеспечат прямое участие граждан в принятии решении по важнейшим вопросам в стране путем референдумов. Власть будет возвращена народу, а верховенство закона восстановлено, заверил народный избранник.

Депутат подчеркнул, что социалисты добьются возвращения украденного миллиарда и пересмотра сомнительных приватизаций и концессий. Они также привлекут к ответственности всех виновных в “краже века”, а также в отмывании денег и в рейдерских атаках, произошедших в последнее время.