Цырдя: ПДС приняла конструктивное решение

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Решение партии “Действие и солидарность” о голосовании за спикера от ПСРМ говорит об определенной ответственности и желании хоть как-то решить политическую ситуацию. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

Он подчеркнул, что и на последней встрече между ПСРМ и “АКУМ” представители ПДС вели себя более конструктивно, чем представители платформы “ДА”.

– Сегодня мы должны признать, что ПДС приняла конструктивное решение. Мы не можем не приветствовать такое решение, потому что, независимо от результата этого политического шага и дальнейшего переговорного процесса, это говорит об определенной ответственности и желании хоть как-то решить политическую ситуацию, – сказал Цырдя, пишет ipn.md.

Депутат ПСРМ отметил, что ожидает такого же конструктивного подхода и от партии “Платформа достоинства и правды”. Стоит отметить, что последняя должна принять соответствующее решение сегодня. По некоторым данным, заседание Национального совета данного формирования уже началось и проходит в эти минуты.