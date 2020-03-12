Цырдя – «пасовцам»: Надеюсь, только Сорос за вас и проголосует!

Цырдя – «пасовцам»: Надеюсь, только Сорос за вас и проголосует!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Сегодня в парламенте депутат ПДС Виорика Рошка выразила недоумение “нездоровой терпимостью власти” по отношению к церкви! Дескать, как понимать, что в условиях разгула эпидемии, церковь продолжает вести религиозные службы и обряды? Почему власть не принимает мер против этой структуры?

Любопытно, что Виорика Рошка не уточнила, что конкретно она имеет в виду. Арестовать священников? Оштрафовать? Закрыть церкви навсегда, как того хочет их главный спонсор Джордж Сорос? Посадить священников?

Напомним, что церковь действует в рамках закона, как и все общественные ассоциации.

Кстати, партия Санду всё больше и чаще продвигает лютую нетерпимость к церкви, религии, вере, традиционной семье и к молдаванам вообще!

Ну, Сорос сказал надо, значит надо!

Надеюсь, только Сорос за вас и проголосует.

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