Цырдя: Партнеры Демпартии облаивают друг друга и грызутся, но все равно создают альянсы против ПСРМ

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя рассказал про жесткую «борьбу» партнеров Демпартии друг с другом.

Он напомнил, что в 2011, а потом и в 2013 году Влад Филат ополчился против Плахотнюка, состоялись отставки, в том числе Филата, Лупу, Плахотнюка, аресты министров. Они называли друг друга «ворами», «контрабандистами», «кукловодами», но это не помешало им в 2014 году вновь объединиться и создать АЕИ-3.

– Объединились против ПСРМ. И посол США знает почему.

Тогда страной на время стали управлять три Владимира –В.Филат, В.Плахотнюк, В.Воронин.

Сегодня PAS-DA критикует PL, тот, в свою очередь, – PLDM.

Одновременно PAS-DA и PL облаивают PPEM за нахождение в парламентском большинстве!

Те, в свою очередь, огрызаются, что PLDM, PL и PAS-DA 6 лет были в альянсе с ДПМ!

И вот, несмотря на эти публичные «разборки», в 2016 году все эти господа объединились, поддержав Майю Санду.

В 2017 году они опять перегрызлись.

Но в 2018 году они вновь объединились, поддержав А.Нэстасе. И вновь против ПСРМ.

В ноябре 2018 года PAS-DA, PL, PLDM, PPEM снова объединятся. Так утверждает посол США, и мы ему верим.

Угадайте, против кого?

Это будет бетонный альянс, так как у него будет одна общая особенность.

Руководить им будут:

Владимир Георгиевич

Майя Георгиевна

Юрий Георгиевич

Ренато Георгиевич

Думитру Георгиевич.

Ну вы поняли, о ком речь, да? – съязвил Цырдя.