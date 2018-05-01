Цырдя: Партия социалистов борется за права трудящихся, поэтому граждане Молдовы нас поддерживают (ВИДЕО)

Партия социалистов – единственная оппозиционная партия Молдовы, и единственная сегодня, в Международный день солидарности трудящихся, организовала марш и митинг в поддержку всех жителей страны.

Это в ходе многотысячного первомайского митинга в центре Кишинева заметил депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя. Он предположил, что остальные политические силы либо боятся, либо ненавидят трудящихся Молдовы.

– Борьба так называемой оппозиции и власти сегодня – это борьба миллионеров с миллиардерами. Я не понимаю разницы между Канду и Санду, Тэнасе и Нэстасе, Чиботару с минобороны и Чеботарь с минюста. Это одна и та же банда, которая 7 лет обкрадывала и обманывала вас, только одни были в ДПМ, а другие – в ЛДПМ. Теперь они делают все возможное, чтобы после парламентских выборов создать АЕИ-4, – сказал Цырдя.

Он отметил, что на сегодняшний день в Молдове существует единственная партия, которая действительно борется с олигархами, при этом не имея таковых в своем составе, и организовала более 500 митингов и протестов против них, а также против всех несправедливостей в стране.

– Покажите мне хоть одну партию, которая борется с коррупцией? ЛП, которая украла у Кишинева 700 гектаров земли, и теперь снова имеет наглость стремиться в примэрию? ЛДПМ, причастная к краже миллиарда? ДПМ, отдавшая аэропорт в концессию? ПДС, голосовавшая и за кражу миллиарда, и за аэропорт, и еще гордящаяся этим? Только Партия социалистов противостояла этому! Мы боролись за повышение зарплат, пенсий, стипендий. Мы боролись за трудящихся, и они нас поддержали. Именно поэтому ПСРМ получила большинство голосов в 2014 году, выиграла выборы башкана Гагаузии в 2015, президентские выборы в 2016. И именно поэтому выиграет парламентские в 2018 году! – подчеркнул Цырдя.